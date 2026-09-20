Fin du run de Tom King sur Wonder Woman au #40

Conclusion en décembre

DC Comics vient d'annoncer que Wonder Woman #40 sera le dernier du run de Tom King et Daniel Sampere sur le personnage. Il conclura l'arc Wonder War avec le combat final de Diana et sa fille, Trinity, contre la Matriarch et le Sovereign. Voici comment DC présente le numéro :

Au fil de quarante numéros exceptionnels de la série Wonder Woman, Tom King et Daniel Sampere ont transformé l'univers de Wonder Woman, introduit Trinity et le Sovereign dans l'Univers DC, et redéfini Diana en hors-la-loi, rebelle, mère, révolutionnaire, guerrière et légende, livrant ainsi l'un des runs de Wonder Woman les plus commentés de l'histoire récente des comics. Aujourd'hui, tout s'achève dans Wonder Woman #40, ce mois de décembre.

La Matriarch et son père, le Sovereign, ont rassemblé un groupe de méchants d'une extrême violence pour détruire Wonder Woman et tout ce qu'elle représente. Diana et sa famille parviendront-elles à tenir bon et à protéger les rivages de Themyscira face à cette menace ultime ? Assistez à la conclusion monumentale de la Wonder War et à l'aboutissement de ce run historique, signé par le scénariste lauréat d'un Eisner Award Tom King et le dessinateur superstar Daniel Sampere !

Un des runs les plus commentés en bien, mais aussi en mal, tant Tom King peut diviser. Wonder Woman #40 sortira le 16 décembre avec des couvertures de Daniel Sampere, David Nakayama, Julian Totino Tedesco et Jamie Hewlett.