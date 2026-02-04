[Preview VO] Archie X Army of Darkness #1

Ash se retrouve dans la pittoresque ville de... Riverdale !

La preview d'Archie X Army of Darkness #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Erik Burnham et est dessiné par Bill Galvan avec Robert Hack sur la cover principale. Edité par Dynamite Entertainment, il sort aujourd'hui pour 4.99$.

Ashley J. Williams s'est retrouvé condamné à combattre les forces du mal, encore et encore, qu'il le veuille ou non. Qu'il travaille au S-Mart ou qu'il traverse le multivers, le cycle de violence le suit toujours et se répète. Jusqu'au jour où il se retrouve dans la pittoresque ville de Riverdale. Cette communauté étonnamment saine semble briser la malédiction qui le poursuit depuis sa première rencontre avec le mal surnaturel, il y a des années de cela. Cette paix sereine s'effondre lorsqu'un adolescent trop curieux, nommé Archie Andrews, tombe sur un exemplaire du Necronomicon Ex Mortis, invoquant accidentellement les terrifiants Deadites une fois de plus ! Ash se retrouvera étonnamment allié aux habitants de Riverdale, luttant pour retenir les hordes de morts-vivants suffisamment longtemps pour qu’Archie puisse réparer ce qu'il a fait sans le vouloir.