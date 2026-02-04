[Preview VO] Supernatural Valentine's Day Special 2026

L'amour est plus fort que la mort. Et tout aussi terrifiant !

La preview de Supernatural Valentine's Day Special 2026 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Preeti Chhibber et dessiné par Pasquale Qualano. Edité par Dynamite, il sort aujourd'hui pour 5.99$.

Sam et Dean Winchester savent une chose ou deux sur l'amour et la perte. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est compréhensible que cela est conseillé — et cela ne le rend certainement pas sûr ! Tenter de contrôler un sbire secondaire du monde souterrain a entraîné l'invocation d'une déesse du désir, ancienne et incontrôlable. La fureur qui s'ensuit incarne le véritable pouvoir de l'amour — et seuls Sam et Dean peuvent l'arrêter !