Un one-shot Gargoyles signé Greg Weisman pour le mois de décembre

Au cœur des ténèbres, un danger rôde dans la neige, prêt à frapper.

Suite et fin des sollicitations de Dynamite pour le mois de décembre avec un one-shot Gargoyles. Intitulé Gargoyles Winter Special 2026 #1, il sera écrit par Greg Weisman et Nate Cosby et dessiné par George Kambadais tandis que la cover principale sera signée Stephen Byrne.

Voici le synopsis :

Lors de la plus longue nuit de l'année, au cœur des ténèbres, un danger rôde dans la neige, prêt à frapper. Mais Bronx, une gargouille, et son ami Lance, un bull-terrier, vont veiller toute la nuit pour protéger ceux qui leur sont le plus chers.

Et voici les covers :

Le one-shot est prévu pour le 9 décembre 2026 au prix de 5.99$.

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