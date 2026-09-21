  1. Accueil
  2. Indés
  3. Dynamite Entertainment
  4. Un one-shot Gargoyles signé Greg Weisman pour le mois de décembre
Dynamite Entertainment

Un one-shot Gargoyles signé Greg Weisman pour le mois de décembre

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 21/09/2026 13:12 0
Au cœur des ténèbres, un danger rôde dans la neige, prêt à frapper.

Suite et fin des sollicitations de Dynamite pour le mois de décembre avec un one-shot Gargoyles. Intitulé Gargoyles Winter Special 2026 #1, il sera écrit par Greg Weisman et Nate Cosby et dessiné par George Kambadais tandis que la cover principale sera signée Stephen Byrne.

Voici le synopsis :

Lors de la plus longue nuit de l'année, au cœur des ténèbres, un danger rôde dans la neige, prêt à frapper. Mais Bronx, une gargouille, et son ami Lance, un bull-terrier, vont veiller toute la nuit pour protéger ceux qui leur sont le plus chers.

Et voici les covers :

Le one-shot est prévu pour le 9 décembre 2026 au prix de 5.99$.

En manque de lecture ? Voici quelques conseils :

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

Me Suivre:

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

DC Comics

Elseworlds a-t-il tenu ses promesses ?

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0