Bendis et Gaydos de retour sur Alias pour les 25 ans

Bon anniversaire Jessica Jones

Jessica Jones va fêter ses 25 ans d'existence, et pour l'occasion, ses créateurs reviennent pour proposer une mini-série. Prévue pour décembre, elle fera 5 numéros et aura donc Brian Michael Bendis au scénario et Michael Gaydos au dessin, les auteurs qui lui ont donné vie dans la série Alias.

Cette nouvelle série s'intéresse à Jessica alors qu'elle tente de reprendre sa vie de détective privée, après son passage mouvementé en tant que Première Dame de New York. Ce retour à la normalité ne dure toutefois pas bien longtemps. Ce qui débute comme une simple affaire d'enlèvement finit rapidement par entraîner Jessica loin de Hell's Kitchen, vers certains des recoins les plus étranges de l'Univers Marvel.

Ces retrouvailles ne s'arrêtent pas à Bendis et Gaydos. David Mack, l'illustrateur des couvertures originales d'Alias, revient lui aussi pour signer les couvertures de cette mini-série. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de Jessica Jones: Alias #1.