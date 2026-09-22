Image annonce Vampire on Aisle 6 par Zoe Thorogood et Joe Whiteford

Luka vient tout juste de commettre son premier meurtre

On débute les sollicitations d'Image Comics pour le mois de décembre avec une mini-série prévue en trois numéros. Il s'agit de Vampire on Aisle 6, écrit par Zoe Thorogood et Joe Whiteford et dessiné par la première. C'est également Zoe et Joe qui seront en charge des covers.

Voici le synopsis :

Luka prétend être un vampire. Il se retrouve coincé dans un immense magasin sur le thème des mascottes ; le soleil ne se couchera pas avant dix heures, et il vient tout juste de commettre son premier meurtre. Après avoir été mordu par un homme mystérieux à l'issue d'une semaine désastreuse, Luka voit apparaître des symptômes vampiriques : une soif de sang inédite, un reflet brisé et une répugnance à sortir. Sa vie part en vrille, mais pas de panique : tout ça, ce n'est que de la viande !

Et voici les covers :

Le premier numéro sortira le 23 décembre 2026 pour 3.99$.

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :