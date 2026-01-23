Un trailer et une affiche pour la saison 4 d'Invincible

Pour une sortie le 18 mars !

Invincible, ça cartonne. C'est donc de pied ferme que les fans de la première heure et ceux qui sont tombés amoureux de l'univers à travers l'adaptation animée attendent des nouvelles de la future saison. Et aujourd'hui, nous en avons enfin ! En effet, un trailer ainsi qu'une affiche ont été dévoilés afin de faire la promotion de la saison 4.

Voici le trailer en VO :

En VF :

Et voici l'affiche :

Enfin, la date de diffusion a également été dévoilée. Cela sera donc pour le 18 mars !

Si vous désirez vous procurer le premier tome du comics et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez l'acheter en cliquant ici.

