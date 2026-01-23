  1. Accueil
Un trailer et une affiche pour la saison 4 d'Invincible

23/01/2026
Pour une sortie le 18 mars !

Invincible, ça cartonne. C'est donc de pied ferme que les fans de la première heure et ceux qui sont tombés amoureux de l'univers à travers l'adaptation animée attendent des nouvelles de la future saison. Et aujourd'hui, nous en avons enfin ! En effet, un trailer ainsi qu'une affiche ont été dévoilés afin de faire la promotion de la saison 4.

Voici le trailer en VO :

 

En VF :

 

Et voici l'affiche :

 

Enfin, la date de diffusion a également été dévoilée. Cela sera donc pour le 18 mars !

Si vous désirez vous procurer le premier tome du comics et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez l'acheter en cliquant ici.

Pour aller plus loin :

 

Invincible

Invincible
Créé par : Robert Kirkman
Année : 2021

Mark Grayson est un adolescent normal à l'exception faite que son père, Nolan, est le super-héros le plus puissant de la planète. Peu après son 17ème anniversaire, Mark commence à développer ses propres pouvoirs. Son père le prend...

