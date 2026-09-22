The Princess Murders par Tony Fleecs et Tim Seeley, un slasher décomplexé sauce Disney

Un château, des princesses, un tueur et des numéros musicaux, peut-être.

C'est à travers ses sollicitations qu'Image Comics a annoncé la chose. Au mois de décembre, Tony Fleecs et Tim Seeley seront à la tête d'un nouveau comics intitulé The Princess Murders. Les covers seront de ces derniers mais également de Jenny Frison et Allen Passalaqua.

Voici le synopsis :

Un « slasher » stylisé mettant en scène des princesses, signé par les créateurs de Stray Dogs et Hack/Slash. La charmante princesse Lottie et sa méchante demi-sœur Edwige sont arrivées au royaume de Sardaigne, où des princesses venues du monde entier se sont rassemblées pour briguer la main du beau prince Carlo. Mais les contes de fées ont parfois tendance à virer au cauchemar. Un tueur aux gants noirs rôde dans les couloirs du château et personne n'est à l'abri. Nos princesses devront désormais lutter pour survivre aux intrigues de la cour et aux coups de poignard — qu'ils soient au sens propre ou figuré. La question n'est plus de savoir qui gagnera le cœur du prince, mais qui mourra la première... et s'il y aura des numéros musicaux.

Et voici les covers :

Le premier numéro sortira le 9 décembre 2026 pour 4.99$.

En manque de lecture ? Voici quelques conseils :