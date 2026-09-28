Mad Caves annonce Weekly World News, entre X-Files et It's Always Sunny in Philadelphia

Elvis est vivant !

On passe aux sollicitations de Mad Caves avec Weekly World News. La série sera écrite par Kan Kristensen, Steven Paul Judd et Tvli Jacob et sera dessinée par M.K. Parker (que nous retrouverons également sur la cover principale). La mini-série sera composée de six numéros.

Voici le synopsis :

HELL TOUPEE : Une comédie de bureau mêlant l'intrigue de X-Files à l'irrévérence de It's Always Sunny in Philadelphia. Le fils de l'un des journalistes les plus respectés de l'histoire rejoint la bande de marginaux d'un tabloïd tristement célèbre pour des gros titres tels que « Elvis est vivant ! », « Bigfoot : esclave sexuel ! » ou encore « La mafia de Floride engage un vampire pour tuer O.J. ! ». Au programme de ce numéro : un complot d'une telle ampleur qu'il a peut-être fissuré le plafond de l'Enfer !

Et voici les covers :

Weekly World News #1 sortira le 2 décembre 2026 pour 4.99$.

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