Escape from North Pole, un one-shot dans l'univers de New York 1997

La Mère Russie n'oublie jamais ses enfants…

On termine les sollicitations de Mad Caves avec un one-shot dans l'univers de New York 1997 / Escape from New-York. Il s'agit de Escape from New York: Escape from the North Pole écrit par Fred Kennedy et dessiné par Danilo Beyruth. La cover sera signée Adam Gorham.

Voici le synopsis :

La Mère Russie n'oublie jamais ses enfants… Snake Plissken, anti-héros au tempérament d'acier, est conduit de force au Camp Vincent (alias le Centre de confinement de l'île d'Ellesmere) — la prison la plus septentrionale au monde — après avoir été intercepté alors qu'il faisait passer de la contrebande à travers la frontière. Il se retrouve désormais aux mains du « Bouclier canadien », une organisation chargée de patrouiller dans l'Arctique et d'éliminer les dernières factions soviétiques subsistant au lendemain de la Troisième Guerre mondiale. Snake représente un atout précieux, et ils comptent bien l'exploiter. Un choix s'offre à lui : retrouver et secourir la généticienne soviétique Svetlana Lysenko dans un complexe sibérien d'armes biologiques — où des expériences ont donné naissance à de dangereuses abominations — ou rester sur l'île d'Ellesmere… pour toujours.

Et voici les images :

Le one-shot sortira le 23 décembre 2026 pour 6.99$.

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :