Paul Dini et Kevin Altieri de retour sur un récit autour du Joker

C'est la veille de Noël, et un seul homme s'agite : le Prince-Clown du Crime...

C'est à travers ses sollicitations que DC Comics a annoncé la chose. Au mois de décembre, Paul Dini et Kevin Altieri vont effectuer un retour du côté de l'univers de Batman et, plus particulièrement, du côté du personnage du Joker. Intitulé The Joker's Christmas Carol #1, il sortira le 2 décembre 2026 pour 7.99$. Les covers seront signées Altieri, Nguyen et Templeton.

Voici le synopsis :

C'est la veille de Noël, et un seul homme s'agite : le Prince-Clown du Crime... qui est à court de temps. Il reçoit la visite de trois spectres, mais il préférerait de loin qu'ils servent de pâture aux vers. Ces fantômes parviendront-ils à faire prendre conscience au Joker de ses erreurs, ou le vilain touchera-t-il à sa fin ? Paul Dini retrouve Kevin Altieri, l'un de ses collaborateurs de longue date sur la série animée Batman, pour nous livrer ce récit intemporel et hilarant des fêtes de fin d'année !

Et voici la cover :

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros #1 de la VO :