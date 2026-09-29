Boom Studios! annonce Christmas Darkness #1

Les ténèbres finiront par vous engloutir tout entier avec ce recueil de saison

On termine les sollicitations de Boom Studios! avec Christmas Darkness #1. Il sera écrit par Benito Cereno, Joni Hägg, Elie Lichtschein, Carmen Costa et Robert Hack et dessiné par Miklós Felvidéki, Sami Kivelä et Robert Hack. Pour ce qui est des covers, elles seront signées Rebeca Puebla (cover principale), Jenny Frison (Variant), Jenny Frison (Glow in the Dark Variant), N/A (Blank Sketch Variant), Stephen Andrade (Incentive), Stephen Andrade (Incentive), Rebeca Puebla (Unlimited).

Voici le synopsis :

Allumez autant de bougies que vous le souhaitez : les ténèbres finiront par vous engloutir tout entier avec ce recueil de saison ! Dans « What Child Is This », un simple charpentier assiste à un événement prodigieux lorsque la jeune vierge dont il a la garde donne naissance à un phénomène défiant toute raison. Puis, avec « Nuutipukki », une tradition populaire nordique vire au cauchemar sans fin : le visiteur annuel n’est pas un joyeux vieil elfe, mais son sinistre alter ego… Enfin, découvrez l’horreur version Hanouka dans « Shayd » d’Elie Lichtschein, une exploration troublante des liens qui nous unissent et de démons métamorphes aux pattes de poulet.

Et voici les covers :

Christmas Darkness #1 sortira le 16 décembre 2026 pour 5.99$.