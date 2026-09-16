Fantastic Four: First Foes mettra en avant le Wizard et les Frightful Four version MCU

Bentley Wittman est un génie trop grand pour être ignoré !

Au mois de décembre, Marvel proposera un nouveau one-shot dans la série des Fantastic Four: First Foes. Intitulé Fantastic Four: First Foes - The Wizard #1, ce dernier mettre en avant le Wizard (forcément) mais également les Frightful Four. Et puisque ces one-shots sont supposés se passer dans l'univers du MCU, ils marquent également, par la même occasion, les premiers pas de ces personnages au sein du Marvel Cinematic Universe. Il sera écrit par Fabian Nicieza et dessiné par Mark Buckingham tandis que les covers seront réalisées par ce dernier, Phil noto et Betsy Cola.

Voici le synopsis :

Bentley Wittman est un génie trop grand pour être ignoré ! Il mérite tous les honneurs réservés aux Quatre Fantastiques ; il prouvera sa supériorité intellectuelle en les humiliant et en s'emparant du monument scientifique de renommée mondiale : le Baxter Building ! Et pour accomplir cet exploit prodigieux, le Sorcier sans Ailes créera... les Frightful Four !

Et voici la cover :

Sortie le 9 décembre.

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :