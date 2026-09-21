Dynamite annonce un one shot pour Vampirella par Erik Burnham et Wagner Reis

Vampirella. Barcelone. Détente. Créatures assoiffées de sang.

On continue les sollicitations de Dynamite avec un nouveau one-one shot dans l'univers de Vampirella. Intitulé Vampirella Helliday Special 2026 #1, il sera écrit par Erik Burnham et dessiné par Wagner Reis tandis que la cover principale sera de Cat Staggs.

Voici le synopsis :

La vie de Vampirella est un tourbillon d'agents du chaos, d'extraterrestres, de vampires, de vampires extraterrestres, de drames personnels, de voyages interdimensionnels et d'une soif insatiable de savoir et de sang. Avec un tel emploi du temps, même la fille chérie de Drakulon finira par avoir besoin d'un peu de repos et de détente. Mais ce n'est pas parce que Vampi décide de prendre des vacances que le chaos qui la suit lui laissera du répit… Il existe des créatures assoiffées de sang jusque dans la magnifique Barcelone ; si Vampirella veut enfin trouver la paix, elle devra toutes les envoyer en enfer !

Et voici la cover :

Sortie prévue le 9 décembre 2026 pour 5.99$.

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