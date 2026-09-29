Venom: POV ou la rencontre entre Eddie Brock et le symbiote vue différemment

L'histoire que vous connaissez... vue sous un nouvel angle !

On continue les sollicitations Marvel avec une histoire que l'on connait déjà... mais que l'on va nous présenter différemment. Intitulée Venom: POV (POV pour point of view soit point de vue), la mini-série sera écrite par Ryan Stegman et dessinée par Carlos Gomez. Aux covers, nous aurons de nouveau Ryan Stegman mais aussi Rod Reis et Erik Larsen, entre autres. La mini-série tiendra en cinq numéros.

Voici le synopsis :

L'HISTOIRE QUE VOUS CONNAISSEZ… VUE SOUS UN NOUVEL ANGLE ! Avant de devenir le protecteur redoutable que nous connaissons et aimons tous, le journaliste déchu Eddie Brock et un symbiote extraterrestre rejeté s'unissent pour se venger de Spider-Man… mais cette fois, découvrez l'histoire du point de vue de Venom ! Le scénariste Ryan Stegman et le dessinateur Carlos Gómez — tous deux familiers de l'univers de Venom — nous replongent dans le passé pour revisiter les classiques qui ont vu naître notre symbiote préféré !

Et voici les covers :

Le premier numéro sortira au mois de décembre.