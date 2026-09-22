Image annonce Merciless, un récit d'horreur gothique qui ravira les amateurs de Penny Dreadful

La suite tant attendue du succès international Mercy est enfin arrivée !

On continue les sollicitations d’Image Comics pour le mois de décembre avec une nouvelle série limitée. Il s’agit de la suite de Mercy, Merciless, écrit par Mirka Andolfo et dessiné par ce dernier et Lidia Bolognini. Ils seront également présents sur les covers accompagnés de Homare, Leirix et Nicoletta Baldari. La série tiendra en quatre numéros.

Voici le synopsis :

Quinze ans après la disparition du Diable de Woodsburgh, le mal refait surface en ville… Après s’être débarrassée du terrible Diable de Woodsburgh, cette ancienne cité minière prospère a connu quinze années de jours heureux… jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle Lady Hellaine. Rory, désormais adulte et accompagnée de Joel, s’apprête à inaugurer son usine. Mais son retour dissimule un secret : l’Electric Sumac se propage dans les rues. Cette drogue étrange confère aux humains une force et une dangerosité hors du commun… un fléau que Rory et Joel sont déterminés à enrayer à tout prix, conscients que ses origines mystérieuses ne sont assurément pas de ce monde. Parallèlement, le shérif Bancroft semble lui aussi être de retour pour régler les comptes laissés en suspens par son père. Rory se retrouvera-t-elle prise entre deux feux… ? La suite tant attendue du succès international *Mercy* est enfin arrivée !

Et voici les covers:

Sortie le 2 décembre 2026 pour 3.99$.

Pour aller plus loin :