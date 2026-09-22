Creature Corps par Curt Pires et Jok, entre baston de créatures des années 90 et satire ultra-violente

Il n'a pas le choix. Il doit reconquérir le titre de champion du monde du Creature Corps

C'est à travers ses sollicitations qu'Image Comics a annoncé la chose. Au mois de décembre, Curt Pires et Jok vous proposeront Creature Corps #1, un titre qui mêle baston de créatures et satire version The Boys. Les covers seront de Jok, Jarrett Hartnell, Tyler Kirkham, Flops et Jae Lee.

Voici le synopsis :

Un premier numéro au format géant ! En 1999, le temps s'est brisé et les « Créatures de la Calamité » ont fait leur apparition. Ces monstres venus d'un futur désolé n'ont pas tardé à affronter l'humanité ; et il a fallu encore moins de temps pour que ces combats se transforment en un immense spectacle sportif lucratif : le Creature Corps. Dusty Gotem avait 14 ans lorsqu'il est devenu champion du monde du Creature Corps... avant de tout plaquer, dégoûté. Dix-sept ans plus tard, il vit caché, jusqu'à ce qu'un séisme temporel survienne, blessant grièvement sa mère et laissant derrière lui une montagne de frais médicaux. Il n'y a qu'une seule façon de la sauver : reformer son équipe et reconquérir le titre de champion du monde du Creature Corps. Que les jeux commencent.

Et voici les covers :

Sortie le 2 décembre 2026 pour 4.99$.

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