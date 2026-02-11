Joe Benitez de retour au dessin de Lady Mechanika : The Mechanical Menagerie

Une nouvelle mini-série de quatre numéros pour Lady Mechanika !

Lady Mechanika, ce n'est pas terminé ! L'éditeur Image Comics a annoncé une nouvelle série avec Madeleine Holly-Rosing au scénario et, grande nouvelle pour les fans de l'univers, Joe Benitez au dessin ! Intitulée The Mechanical Menagerie, la mini-série sera composée de quatre numéros avec un top départ le 6 mai 2026.

Voici le synopsis :

Lorsque Lewis, Fred et Allie découvrent par hasard un parc d'attractions abandonné, leur curiosité réveille quelque chose qui aurait dû rester à jamais perdu dans le temps. Tandis que d'étranges menaces mécaniques émergent des ténèbres, Lady Mechanika fait équipe avec l'inspecteur Singh pour enquêter sur la présence de la sinistre Maîtresse Grimm et de ses insaisissables Faucheurs, avant que le passé ne fasse d'autres victimes.

De son côté, Benitez a déclaré avoir pris beaucoup de plaisir à retourner dans les intérieurs et à se replonger dans l’univers des personnages. Le dessinateur nous tease également des rebondissements intéressants.

Pour rappel, Lady Mechanika est toujours édité par Glénat en France. D'ailleurs, Lady Mechanika tome 9 - Le diable du lac (+ ex-libris offert), aura été dans le top des ventes comics de notre partenaire BDfugue.

Si vous désirez vous procurer le premier tome de Lady Mechanika et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.