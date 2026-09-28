Mad Caves annonce La Mancha par Christopher Sebela et Ibrahim Moustafa

Le classique de la littérature devient une histoire brutale avec un humour noir grinçant

On continue le tour des sollicitations avec un nouveau titre proposé par Mad Caves. Il s'agit de La Mancha, écrit par Christopher Sebela et dessiné par Ibrahim Moustafa. La mini-série tiendra en six numéros.

Voici le synopsis :

À mi-chemin entre l'époque des chevaliers et la vie moderne, on trouve Don Quichotte : un homme dont la passion pour ce temps révolu le lance dans une sanglante épopée de chaos à travers la Manche, dans le but de sauver le monde. Accompagné d'un acolyte réticent, Sancho Panza, ce chevalier en proie au délire sème les cadavres sur son passage et s'attaque aux moulins à vent en traquant un maléfique enchanteur, le tout dédié à l'élue de ses chimères : Dulcinea du Toboso. Dulcinea, une paysanne qui se bat pour préserver l'exploitation familiale, se voit contrainte d'abandonner sa vie et de prendre les armes pour arrêter cet inconnu meurtrier et défendre la seule chose qui lui appartienne vraiment : son nom. Les créateurs de renom Christopher Sebela et Ibrahim Moustafa unissent leurs talents pour réinventer l'un des récits les plus emblématiques de la littérature en une histoire brutale avec un humour noir grinçant et explorant l'obsession, l'identité et les dangers de croire à sa propre légende.

Et voici les covers et les premières images :

La Mancha #1 sortira le 16 décembre 2026 pour 4.99$.

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :