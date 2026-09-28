Zenescope annonce Wonderland Rebirth

Alice, la nouvelle Reine de Cœur, souhaite soumettre le Pays des Merveilles

C'est à travers ses sollicitations que l'éditeur à annoncer la chose. Au mois de décembre, Zenescope va proposer le one-shot Wonderland Rebirth. Il sera écrit par Joe Brusha et Chas! Pangburn et sera dessiné par Saint Yak. La cover sera signée Igor Vitorino.

Voici le synopsis :

Le royaume du Pays des Merveilles a refait surface ; s'il demeure un lieu de vie et de beauté, une sombre corruption et une malveillance tenace ont ressurgi avec lui. Au cœur de tout cela se trouve Alice, la nouvelle Reine de Cœur, qui a mis au point un plan pour soumettre le Pays des Merveilles tout entier à sa volonté. Linnea, héritière de la Reine de Pique et enfant du pays, mesure la menace qu'Alice fait peser sur son monde et est prête à tout pour l'arrêter. Mais n'est-il pas déjà trop tard ?

Et voici les covers :

Il sortira le 16 décembre pour 6.99$.