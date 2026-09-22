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Darkness

Image annonce le one-shot The Darkness Vs the Magdalena #1

Par Jeff Source: Bleeding Cool 22/09/2026 17:02 0
L'Ordre de Magdalena s'est heurté aux détenteurs du Darkness au fil des siècles

Suite et fin des sollicitations d'Image pour le mois de décembre avec un one-shot du côté de l'univers de The Darkness. Intitulé The Darkness Vs the Magdalena #1, il sera écrit par Marc Silvestri, Matt Hawkins et Ryan Cady et sera dessiné par Pat Boutin, David Lapham, Zul Kamarrudin et Gibran Ferdian.  Aux covers, nous aurons Björn Barends, Joe Benitez et Richard Isanove.

Voici le synopsis :

Le retour de Magdalena ! Comme la plupart des justiciers aux pouvoirs surnaturels, l'Ordre de Magdalena s'est heurté aux détenteurs du Darkness au fil des siècles... mais leurs destins sont plus étroitement liés que la plupart des autres. Dans ce numéro spécial grand format, découvrez l'influence du Darkness sur les Warriors of the Blood Divine à travers trois récits, allant de Jérusalem à l'an 0 jusqu'aux années 90, à l'ambiance industrielle et sombre. Avec, au programme, un chapitre signé Zul Kamarrudin, le lauréat du concours « Talent Hunt » 2026 de Top Cow !

Et voici les covers :

Le one-shot sortira le 16 décembre 2026 pour 5.99$.

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

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