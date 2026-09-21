Garth Ennis et John McCrea de retour sur Hitman

Garth Ennis et John McCrea retrouvent Hitman après 25 ans !

On termine le tour des sollicitations de DC Comics pour le mois de décembre avec un retour. Il s'agit de Garth Ennis et John McCrea qui vont effectuer leur retour sur l'univers de Hitman. Intitulé Hitman: It was the nineties special #1, il sortira le 9 décembre 2026 pour 5.99$. Les covers seront signées John McCrea, Amanda Conner, Declan Shalvey et Gerardo Zaffino.

Voici le synopsis :

Garth Ennis et John McCrea retrouvent Hitman après 25 ans ! C'est un miracle de Noël ! Le duo renoue avec Tommy Monaghan — leur création emblématique de l'univers DC — et l'univers de *Hitman* pour deux récits déjantés mêlant esprit de Noël, violence, irrévérence et... ninjas ?! Dans la première histoire, nous replongeons dans l'univers DC des années 90 : Tommy est chargé de trouver une étoile pour le sommet d'un sapin, mais il se retrouve pris pour cible par une foule de tueurs, tous désireux de régler leurs comptes et d'empocher la prime mise sur sa tête. Quant à l'histoire courte en complément, elle met en scène Baytor tenant le bar d'un établissement bien connu ; il y fait équipe avec l'un des plus grands héros de l'univers DC pour sauver la mise. Enfin... c'est ce qu'il prétend.

Et voici les covers :

En manque de lecture ? Voici quelques conseils :