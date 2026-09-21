Le synopsis du nouveau comics X-Files est disponible

Dynamite rouvre les dossiers de X-Files !

C'est sans doute LA grosse sortie de Dynamite pour le mois de décembre. Annoncée le mois dernier, une nouvelle série X-Files va donc pointer le bout de son nez. Et aujourd'hui, nous avons enfin un peu plus d'informations grâce aux sollicitations de l'éditeur. Le premier numéro sera écrit par Joe Harris et dessiné par R.D. Brown avec une cover de Roswell Photo.

Voici le synopsis tant attendu :

Dynamite rouvre les dossiers de X-Files ! Alors que des récits circulant sur les réseaux sociaux font état de jeunes gens manifestant d'étranges pouvoirs télékinésiques, les agents spéciaux Mulder et Scully — tout juste réintégrés au service — sont chargés de faire éclater la vérité et de démentir cette légende urbaine avant qu'elle ne s'ancre dans les esprits. Mais ils ne sont pas les seuls sur la piste : un groupe occulte de néo-conspirateurs s'intéresse également au phénomène. On découvre alors l'existence d'autres individus « doués »... et l'on apprend que l'origine de leurs pouvoirs est d'ordre extraterrestre. La menace alien n'a fait que s'étendre. Désormais, des acteurs de l'ombre au sein du gouvernement complotent avec de puissants groupes d'intérêt extérieurs, se livrant une course effrénée pour s'approprier des secrets « extraterrestres » liés à la biologie, aux maladies et même à l'immortalité. Le tout avec Mulder et Scully pris en étau entre l'invraisemblable et une vérité aux allures de miracle. Avec le retour du scénariste de X-Files, Joe Harris.

Et voici les covers et les premières images :

La sortie est prévue pour le 9 décembre 2026 au prix de 4.99$.

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :