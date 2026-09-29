R.L. Stine au scénario d'un nouveau comics d'horreur : Stuff of Nightmares: The Hoodie #1

Centré sur un vêtement banal dissimulant un sombre secret

On continue le tour des sollicitations US pour le mois de décembre avec l'éditeur Boom Studios!. Et on commence avec l'annonce d'un titre qui sera écrit par R.L. Stine, l'auteur spécialiste des romans d'horreur pour adolescent. Il s'agit de Stuff of Nightmares: The Hoodie #1. Il sera accompagné au dessin par Andrea Mutti. Aux covers, il y aura également du beau monde avec Francesco Francavilla (cover principale), Andrea Mutti (Variant), Zu Orzu (Variant), Francesco Francavilla (Glow in the Dark Variant), Andrea Mutti (Glow in the Dark Variant), TBA (Incentive), Miguel Mercado (Incentive), TBA (FOC Reveal Variant), Francesco Francavilla (Unlimited).

Voici le synopsis :

Vous allez adorer cette histoire édifiante classique sur le fait de s'approprier ce qui ne nous appartient pas, le tout agrémenté du rebondissement caractéristique de R.L. Stine, le maître de l'horreur ! Préparez-vous à frissonner avec ce récit digne de Dr Jekyll et M. Hyde, centré sur un vêtement banal dissimulant un sombre secret : le sweat à capuche ! Lorsque Zeff rencontre une fille charmante dans un bar, il croit que sa chance avec les femmes est enfin en train de tourner... et c'est bien le cas, mais d'une manière pour le moins étrange. Après une soirée qui tourne mal, il dérobe le sweat à capuche de sa conquête pour rentrer chez lui sous la pluie... mais en l'enfilant, il a droit à une surprise monstrueuse ! Pris dans une situation encore plus critique, Zeff devra tirer parti du sweat à capuche, mais pas de la façon dont vous l'imaginez. Vous allez adorer cette histoire édifiante classique sur le fait de s'approprier ce qui ne nous appartient pas, le tout agrémenté du rebondissement caractéristique du maître de l'horreur !

Et voici les covers et les images :

Stuff of Nightmares: The Hoodie #1 sortira le 9 décembre 2026 pour 6.99$.

En manque de lecture ? Voici quelques conseils :