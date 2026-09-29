Une mini-série pour faire le lien entre les deux saisons de Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Pour faire le lien entre les saisons de la série à succès de Disney+

C'est à travers ses sollicitations que Marvel a annoncé la chose. Au mois de décembre, l'éditeur proposera une nouvelle mini-série Spider-Man. Logiquement intitulée Your Friendly Neighborhood Spider-Man, elle sera écrite par Christos Gage et dessinée par Eric Gapstur. Aux covers, nous aurons Leonardo Romero, Luciano Vecchio ou encore David Baldeon. La mini-série sera composée de quatre numéros.

Voici le synopsis :

Pour faire le lien entre les saisons de la série à succès de Disney+ qui revient sur les écrans l'année prochaine ! Votre tisseur de toiles préféré est de retour et passe à l'action ! Peter Parker est de nouveau prêt à sauver le monde, un jet de toile à la fois ! Mais tout n'est pas rose pour autant : il s'éloigne peu à peu de ses amis. Et si Norman Osborn a peut-être tourné la page de ses activités liées à Spider-Man, Harry, lui, est loin de penser que tout est terminé. Il se trame quelque chose chez Oscorp, et Spidey ainsi que ses amis doivent découvrir de quoi il s'agit !

Et voici les covers :

Sortie prévue au mois de décembre.