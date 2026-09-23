Archie Comics annonce Vengeance Unchained The Legend of Black Caesar (avec un peu de Shaquille O'Neal)

L'événement comics le plus attendu de l'année prend enfin le large !

Le gros titre d'Archie Comics pour le mois de décembre, c'est Shaquille O'Neal presents Vengeance Unchained The Legend of Black Caesar. Le numéro est écrit par Stephanie Williams et est dessiné par Ray-Anthony Height (qui sera également en charge de la cover) et le studio Skye Tiger. Il s'agit d'une mini-série qui sera composée de cinq numéros.

L'événement comics le plus attendu de l'année prend enfin le large ! Archie Comics s'associe à la superstar SHAQUILLE O'NEAL pour donner vie à la légende du roi pirate BLACK CAESAR ! Un roi africain à la stature imposante doit traverser une brutale métamorphose — passant de la royauté à l'esclavage, puis à la piraterie — tout en cherchant l'amour de sa vie enlevé et en découvrant que, dans les Caraïbes, la liberté ne s'obtient que par la force. Dans ce premier numéro percutant, Black Caesar (connu à l'origine sous le nom de Musa) règne en maître en Afrique de l'Ouest. C'est un géant de près de 2,15 mètres, doté d'une carrure d'athlète et de guerrier. Sa taille exceptionnelle, son charisme et son génie stratégique ont fait de lui une légende parmi les royaumes d'Afrique de l'Ouest, mais ont aussi fait de lui une cible pour ceux qui cherchent à le réduire en esclavage. Lorsque le capitaine Maynard, commandant d'un navire négrier, lance un assaut en pleine fête et capture la fiancée de Musa, la princesse Adanna, ce dernier doit se battre non seulement pour l'amour de sa vie, mais aussi pour la liberté et la sécurité de tout son royaume.

Et voici les covers :

Normalement, c'est à ce moment-là que vous me demandez où se trouve Shaquille O'Neal dans l'équation. En réalité, il faut regarder dans les petites lignes. Ce projet réunit une équipe de choc : la scénariste Stephanie Williams (Roots of Madness, Temporal) — auteure marquante deux fois nommée aux prix Eisner — et les artistes Ray-Anthony Height (lauréat d'un Eisner) et le Studio Skye Tiger (Miles Morales: Spider-Man, Midnight Tiger). Et, le tout est supervisé par Colin Smeeton, Mike Parris et Matthew Gross, issus de Jersey Legends Productions/Authentic Studios. Et cette dernière est la société de Shaquille O'Neal. Voilà le lien avec le joueur de basket.

Il sortira le 2 décembre pour 4.99$.

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :