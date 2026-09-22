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Le Crypt Keeper sera le présentateur du prochain AMC FearFest

Par Jeff 22/09/2026 18:21 0
Le Gardien de la crypte reprend du service !

Cette news est à placer dans la catégorie anecdote.

L'AMC FearFest, cela reste un rendez-vous apprécié des amateurs de films d'horreur. Et cette année, ils vont avoir droit à un présentateur de taille en la personne... du Gardien de la crypte. Appelé le Crypt Keeper en anglais, il s'agit du célèbre présentateur la série TV Les contes de la crypte, lui-même créé d'après le personnage de la série de comics horrifique Tales from the crypt. 

  

Autant dire qu'il s'agit d'une excellente nouvelle pour les nostalgiques dans le sens où il s'agit d'une première en trente ans pour le personnage. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, c'est John Kassir, la voix originale du Gardien de la crypte, qui doublera cette fois encore la célèbre marionnette.

Cette année encore, le marathon horrifique aura lieu durant tout le mois d'octobre. 

Pour aller plus loin :

 

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

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Les contes de la Crypte

Les contes de la Crypte
Créé par : William M. Gaines
Année : 1989

Cette série est une anthologie d'histoires horrifiques présentées par le Gardiens de la Crypte, un cadavre desséché en état de décomposition avancée et adepte de l'humour noir. Les épisodes n'ayant aucun lien entre eux si...

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