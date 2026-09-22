[VF] Sélection MDCU de septembre 2026

Nos avis sur les sorties du mois
Vous trouverez ci-dessous l'avis de l'équipe MDCU sur les sorties du mois qu'ils ont déjà lues, soit en VO soit dans une précédente édition VF. L'absence d'un titre ne signifie donc pas qu'il est mauvais, mais juste que personne ne l'a lu chez MDCU.
N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et 7 notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Si un comics vous intéresse, il vous suffit d'aller sur sa fiche sur MDCU et de cliquer sur "acheter sur BDFugue".
Sélection de septembre 2026
Si tu loupes ça, MDCU supprime ton compte !
Green Lantern : La Guerre des Green Lantern (2010)
04/09/2026 -- Urban Comics
Au sortir de La Nuit La Plus Noire, les différents Corps stellaires repartent aux quatre coins du cosmos, mais l'arrivée d'Atrocitus sur Terre incite Hal Jordan à redoubler de prudence face à la multiplication des anneaux de pouvoir. Et le retour de Krona va conduire à une dissension sans précédent au sein du Corps des Green Lantern. Contenu vo : Green Lantern #53-67, Green Lantern Corps #58-60, Green Lantern: Emerald Warriors #8-10
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Une partie souvent sous représentée dans la run de Geoff Johns car faisant suite à l'énorme crossover Blackest Night, la Guerre des Green Lantern possède pourtant une excellente équipe créative et récit qui comporte des moments très cools ! Et à ce prix-là, faut pas rater ça !
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Totalement d'accord avec The Crusader. Ce n'est pas tant que c'est mauvais. C'est surtout que cela passe tout de suite après l'énorme Blackest Night. Mais ne vous y trompez pas. Cela reste de bonne facture.
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Suite et fin de la première ère Geoff Johns sur Green Lantern avant la relance pour les New 52. On retrouve ici 2 arcs, un premier pour la péiode Brightest Day, où les porteurs d'anneaux vont aller chercher leurs entités, puis un crossover entre les 3 séries Green Lanterns qui promet énormément d'action. C'est à ne pas rater.
The Dark Knight Returns Coffret 40 ans
18/09/2026 -- Urban Comics
Des années après avoir pris une retraite forcée, Bruce Wayne est devenu un quinquagénaire aigri et porté sur l'alcool. Mais la plongée de Gotham City dans le crime et le désespoir va le pousser à redevenir le justicier Batman. Traqué par la police et le gouvernement, le Chevalier Noir va mener sa dernière horde sauvage. Coffret The Dark Knight Returns Fac-Simile 40 ans complet (#1 à #4 + un livret bonus qui inclut un appareil critique inédit rédigé par Jean-Marc Lainé) + 1 poster inclus dans le coffret. Contenu vo : Absolute The Dark Knight Returns (#1-4) + un livret bonus + un poster
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Un immense classique du chevalier noir déjà plusieurs fois réédité et pour cause, il est sans doute dans tous les top 3 possibles et imaginables autour de Batman. Peu importe l'édition, il est à posséder.
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Difficile de se prononcer sur l'édition, mais The Dark Knight Returns est un classique génial à posséder, à lire, et à relire !
Absolute Batman Tome 3
25/09/2026 -- Urban Comics
Fraîchement échappée du terrible complexe de l'Arche M, la Dre Pamela Isley se voit animée d'une haine sans fin et d'un désir ardent de vengeance envers Gotham et ceux qui l'ont enfermée dans le ventre de la bête. Pour tenter de sauver la ville et arrêter cette effroyable créature végétale, Batman devra survivre à un torrent d'horreurs sans fin et ne reculer devant rien... Mais alors que l'ombre du Joker s'étend de plus en plus sur Gotham, le monstre le plus dangereux n'est peut-être pas celui que l'on croit. Contenu vo : Absolute Batman Ark M Special #1 + Absolute Batman #15-18 + Absolute Evil #1
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Un troisième tome qui est attendu pour plusieurs raisons : la première "véritable apparition" du Joker version Absolute, les débuts d'Absolute Poison Ivy et l'arrivée du très déroutant Absolute Batman Ark M Special. Autant dire que les fans auront largement de quoi faire avec ce troisième tome.
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Un tome de transition, mais qui continue de faire monter la série en qualité. Chaque numéro devient plus intéressant à suivre, que ce soit dans les thématiques d'actualité du titre ou dans les choix que fait Batman. On développe aussi le Joker qui prend une dimension monstrueuse qui lui sied bien dans cet univers horrifique. Les tics de l’auteur qui fatiguent ne gênent pas plus que ça ici, c’est même amusant de voir l’auteur proposer un run sur Batman si différent de sa période New 52.
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Ce tome est rempli de choses. On a le one-shot Absolute Evil qui mets en place la deuxième année de l'univers Absolute, la première apparation du Joker, l'introduction d'une Poison Ivy très différente de ce que l'on connait, une rencontre avec Wonder Woman et le one-shot Ark-M qui fait quelques révélations. Au final, Snyder est meilleur sur les récits courts et les différents numéros qu'il écrit se lisent bien mieux que le précédent arc avec Bane.
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Pas la partie la plus spectaculaire des aventures du mur de briques qu'est Bruce dans cet univers Absolute. Mais on raconte des histoires efficaces, avec un côté graphique bien dégeu (je dis comme un compliment). Et on développe la nouvelle mythologie Batman d'une excellente manière !
WAR OF KINGS PRELUDE
16/09/2026 -- Panini Comics
Dan Abnett, Ed Brubaker, Wellington Alves, Trevor Hairsine… Malgré la disparition d’Ultron et des Phalanx, les menaces continuent de peser sur l’univers. Alors que Nova vient en aide aux populations en détresse, les Gardiens de la Galaxie tentent de neutraliser l’Église Universelle de la Vérité. Sur Terre, Pietro Maximoff cherche à retrouver ses pouvoirs tandis que les X-Men voient ressurgir un secret de leur passé. (Contient les épisodes US Son of M (2005) 1-6, X-Men: Deadly Genesis (2005) 1-6, Silent War (2007) 1-6, Secret Invasion: Inhumans (2008) 1-4, Guardians of the Galaxy (2008) 1-12, Nova (2007) 13-22, Nova: The Origin of Richard Rider (2009) et War of Kings Saga (2009) 1, précédemment publiés dans X-MEN HORS SERIE 27, MARVEL DARK : X-MEN – DEADLY GENESIS, MARVEL UNIVERSE 6 et 16, MARVEL MUST-HAVE : LES GARDIENS DE LA GALAXIE, MARVEL DELUXE : NOVA 2, MARVEL GOLD : LES GARDIENS DE LA GALAXIE et MARVEL UNIVERSE (II) 1-2)
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Un Omnibus inattendu pour les fans de l’univers cosmique des années 2000. C’est un très bon prélude à War of Kings notamment avec des histoires qui n’ont plus été publiées depuis longtemps en librairie. On va suivre l’évolution des Inhumains depuis House of M avec des récits intéressants à découvrir. C'est à ne pas rater.
IMMORTAL THOR T02 (de 2)
16/09/2026 -- Panini Comics
Al Ewing, Jan Bazaldua, Valentina Pini… Thor en est persuadé : des forces colossales conspirent contre lui. Afin de braver son destin, il n’a d’autre choix que d’entreprendre un dangereux périple jusqu’au royaume d’Utgard. Mais avant cela, le dieu du Tonnerre part à la recherche de membres de sa famille, dont certains ont mystérieusement disparu. Parviendra-t-il à conjurer le funeste sort qui l’attend ? (Contient les épisodes US Immortal Thor (2023) 11-25 et Giant Size Thor (2024) 1 (I), précédemment publiés dans MARVEL COMICS (II) 13-14, 16-17, 19-22 et MARVEL WORLD 1-5)
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Dernier tome pour la série Immortal Thor mais qui ne marque pas pour autant la fin du run d'Al Ewing sur le personnage qui continuera ses aventures avec la série suivante : Mortal Thor. Pour le reste, Al Ewing sur Thor est considéré comme étant une valeur sûre de Thor. Nous ne pouvons que vous y conseiller d'y jeter au moins un oeil.
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Dernier tome, mais pas la fin du passage d’Al Ewing sur Thor. L’auteur continue de construire son récit mythologique, qui est ambitieux. Il réutilise de vieux passages de la continuité sans que cela soit gênant à la lecture. L’écriture des personnages est toujours aussi réussie. Le gros problème et défaut de ce second tome sont les dessins de Jan Bazaldua. Honnêtement, le résultat n’est pas glorieux, c’est très moyen visuellement et on aurait pu avoir mieux pour le titre.
Les comics, c'est pas que pour les gosses !
American Caper – La Grande Arnaque Américaine tome 1
04/09/2026 -- Urban Comics
Un avocat dépravé accro aux jeux d'argent. Un tueur à gages mormon. Une femme au foyer consommatrice de pilules rouges. Une reine de beauté mexicaine en fuite. Un milliardaire de Wall Street qui joue au cow-boy, et des évadés déterminés à se venger. Tous se retrouvent à Verone, dans le Wyoming, une petite ville comme les autres où tout est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Contenu vo : American Caper #1-4
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Nouvelle série dont l’argument de vente tombe à point nommé avec l’arrivée de GTA VI. L’histoire est plutôt bien construite avec plusieurs sous-intrigues qui vont se croiser ; on retrouve l’aspect satirique des GTA, et cela représente bien les dérives des États-Unis de maintenant. On est curieux de voir les directions que va prendre le titre. Après, il faut adhérer au scénario, ce n’est pas pour tout le monde. David Lapham aux dessins, propose des personnages et une Amérique sale qui participent à l’ambiance du titre.
Rick Grimes 2000
24/09/2026 -- Delcourt
Au-delà de THE WALKING DEAD, on trouve... RICK GRIMES 2000 ! Et entre nous, RICK GRIMES 2000 est sans aucun doute le récit de THE WALKING DEAD le plus déjanté jamais créé, avec l'incontournable Robert Kirkman au scénario et Ryan Ottley (Invincible) au dessin. Dans RICK GRIMES 2000, l'apocalypse Zombie a bien eu lieu... Mais elle est d'origine extra-terrestre. Nos héros, Rick, Michonne ou encore Negan sont bien présents... mais dans une version la plus déjantée que vous puissiez imaginer. Dans ce récit complet, aucun personnage n'est à l'abri face au déchainement de violence, d'idées aussi dingues que farfelues et de loufoquerie, le tout imaginé par Robert Kirkman.
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Un petit récit complet très fun à lire pour les fans de Walking Dead. L’histoire se moque avec dérision de son univers avec des idées très farfelues qui donnent le sourire. La présence de Ryan Ottley au dessin, toujours impeccable, ajoute à cette ambiance décomplexée.
Les auteurs auraient pu faire mieux !
Batman Silence 2 – Chapitre 6
18/09/2026 -- Urban Comics
Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence. Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir. Contenu vo : Batman #163
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Sept mois de retard pour le dernier numéro de cette première partie de cette suite de Silence. Une patience qui n'est pas récompensée par un numéro de qualité. Et c'est bien dommage.
Batman Silence 2 intégrale
18/09/2026 -- Urban Comics
Il y a des années, Batman et ses alliés ont soudainement été assaillis par tous leurs ennemis, jusque dans leur vie civile. Derrière cette attaque se cache un mystérieux adversaire masqué se faisant appeler Silence, directement lié à l'enfance de Bruce Wayne et connaissant tous les secrets de la Chauve-Souris. Alors que la menace semblait enterrée, Silence semble pourtant de retour, plus dangereux que jamais et décidé à mener sa guerre contre la bat-famille jusqu'au bout... BATMAN SILENCE 2, la suite tant attendue du grand classique du Chevalier Noir, vingt ans après sa publication. Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence dans une enquête épique et brutale qui marque une nouvelle étape majeure de la mythologie de l'Homme Chauve-Souris. Contenu vo : Batman #158-163
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Ce n'est pas vraiment du mauvais Batman. C'est surtout du mauvais Loeb et Lee. Vu le CV du scénariste et du dessinateur, on ne pouvait que s'attendre à mieux.
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Je ne suis pas un grand fan du premier Silence que je trouvais un peu poussif, même si c'était assez agréable à lire. Cette suite est une caricature du premier, et tous les défauts que je trouvais sont exacerbés ici. L'histoire a en plus une bonne part d'anachronisme, concernant les personnages, mais aussi leur caractérisation. Et l'histoire est loin d'être terminée. La partie 1 est finie, certes, mais ce découpage est complètement artificiel. Si vous voulez vraiment lire ce Silence 2, attendez au moins que ce soit fini.
Old-school
WEST COAST AVENGERS – VISION QUEST
16/09/2026 -- Panini Comics
John Byrne La Sorcière Rouge est inquiète : son mari, la Vision, ne donne plus de nouvelles. Par ailleurs, le quartier général des West Coast Avengers est la cible d’une attaque-surprise menée par le robot maléfique Ultron. Mais l’offensive n’était qu’un leurre et Hank Pym suspecte qu’un traitre ait fourni à l’ennemi les renseignements nécessaires à cette dernière… (Contient les épisodes US West Coast Avengers (1985) 42-50, précédemment publiés dans WEST COAST AVENGERS : L'INTÉGRALE 1989)
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Début du run de Byrne sur les Vengeurs de la Côte Ouest. Marvel présente l’arc comme une transformation radicale de Vision à l’époque. Il s’agit d’un bon comic imparfait des années 80. On peut noter en point positif - Une excellente réflexion sur l'identité et la mémoire et une transformation de Vision réellement audacieuse ainsi que des des conséquences qui vont énormément influencer l'histoire future de Marvel. En point faible,Wanda est parfois réduite au rôle de victime et le mélodrame amoureux prend parfois le dessus sur la réflexion philosophique.
NEW WARRIORS : L'INTÉGRALE 1992-1993
16/09/2026 -- Panini Comics
Fabian Nicieza, Evan Skolnick, Darick Robertson, Javier Saltares… Les New Warriors continuent de défendre leur vision progressiste de la justice… mais éviter les compromis s’avère parfois impossible. Quand le Projet Terre qu’ils avaient autrefois combattu propose une alliance à Namorita, la tension monte. Pendant ce temps, Night Fighter doit reprendre le contrôle de la compagnie héritée de sa famille. (Contient les épisodes US New Warriors (1990) 27-34 et Annual 3, Night Thrasher: Four Control (1992) 1-4, Marvel Comics Presents (1988) 122 (New Warriors) et Marvel Holiday Special (1993) 1 (New Warriors), précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : LA GUERRE DE L'INFINI, MARVEL EPIC : X-FORCE – LE CHANT DU BOURREAU, Spécial Strange 90-95 et inédits)
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On entre dans la seconde partie du titre, qui devient un peu moins intéressante à suivre sur plusieurs numéros, avant quelques nouveaux arcs très réussis. Les personnages restent intéressants à suivre, mais il n’y a plus la même énergie que précédemment. Pareil pour les dessins, on perd Mark Bagley et les dessinateurs ne sont pas aussi bons.
SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1974 – NOUVELLE ÉDITION
16/09/2026 -- Panini Comics
Stan Lee, John Romita Sr Harry Osborn commence à sombrer dans la folie, et sa paranoïa pourrait bientôt le pousser à enfiler le costume du Bouffon Vert. Mais Peter Parker a d’autres priorités : un nouveau justicier aux méthodes expéditives, le Punisher, a fait son apparition en ville ! Spider-Man doit également affronter le Chacal, le Docteur Octopus et bien d’autres ennemis. (Contient les épisodes Amazing Spider-Man (1963) 128-139 , Giant-Size Super-Heroes (1974) 1 et Giant-Size Amazing Spider-Man (1974) 1-2, nouvelle édition)
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Après quelques intégrales plus mous, on remonte un peu le niveau avec des récits plutôt cool autour du Docteur Octopus et du Bouffon Vert mais aussi et surtout la première apparition du personnage.
Coup de coeur ... du redacteur !
Rorschach
11/09/2026 -- Urban Comics
Cela fait 35 ans qu'Ozymandias a téléporté un monstre tentaculaire sur New York, tuant des milliers de personnes et détruisant une fois pour toutes la confiance du public dans ses protecteurs. Depuis cette catastrophe, Rorschach est devenue une icône culturelle fascinante, symptôme d'un monde en perte de repères. Lors de la tentative d'assassinat d'un candidat populiste, on abat un homme portant le masque de Rorschach. Qui est l'homme derrière le masque, et surtout quelles étaient ses motivations ? L'inspecteur chargé de découvrir la véritable identité du tueur abattu s'engage alors dans une enquête qui l'entraîne dans un méandre de conspirations, d'invasions extraterrestres, de bienfaiteurs en disgrâce, de visions mystiques et même de bandes dessinées. Contenu vo : Rorschach #1-12
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Une histoire excellente qui mérite plusieurs lectures pour comprendre toutes les intrigues de King. Le concept : reprendre Rorschach sans vraiment raconter Rorschach. On s’intéresse au mythe et à la symbolique d’un personnage que chacun interprète comme il l’entend. A réserver aux amoureux de thrillers politiques.
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Un récit pas évident à commencer. J'ai moi-même recommencé après une première lecture que j'ai abandonné. La persévérance est donc le prix à payer pour une excellente histoire, qui est méta comme Watchmen, qui est bien ficelée comme Watchmen, bien dessiné comme Watchmen. Bref, on reprend l'univers, mais pas tant que ça, et on raconte des nouvelles choses intéressantes, avec la grammaire et la vocabulaire de Watchmen, mais sans répéter les mêmes phrases. C'est pas évident mais King et Fornés l'ont fait (comme la série HBO de 2019 au passage).
Absolute Martian Manhunter Tome 2
25/09/2026 -- Urban Comics
Après les événements bouleversants liés à la première incursion des Martiens blancs sur Terre, l'Agence, un groupe secret doté d'une autorité gouvernementale illimitée, vient enquêter à Middleton. John, toujours habité par la conscience du Martien, doit parvenir à le dissimuler tout en tâchant de maîtriser ses capacités grandissantes... Mais ces chamboulements ne sont pas sans conséquence, alors qu'il a de plus en plus de mal à se consacrer à son travail, que son mariage s'effrite et que son fils, Tyler, commence à se comporter de façon inquiétante... Contenu vo : Absolute Martian Manhunter #7-12
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Suite et fin d'une série suffisamment bonne et atypique pour que DC Comics augmente le nombre de numéros prévus à l'origine. Le fond est bon et la forme propose une prise de risque maximale. En somme, c'est un deuxième tome qui ne déçoit pas.
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Mon coup de cœur de l'année dernière et de cette année, Absolute Martian Manhunter ! C'est un scénario plutôt simple mais excellement bien pensé et mis en page par des dessins colorés, réfléchis et inventifs, qui vont même jusqu'à casser le quatrième mur et jouer avec le lecteur. FONCEZ, C'EST GÉNIAL !!
STAR WARS T04 (sur 5)
23/09/2026 -- Panini Comics
Kieron Gillen, Andrea Broccardo, Angel Unzueta… L’Étoile de la Mort a disparu, mais pas l’Empire… Après son triomphe, l’Alliance Rebelle doit relever un autre défi de taille : assurer la survie de ses membres. Alors que les ressources diminuent, Luke, Leia et Han doivent guider une Rébellion à bout de souffle au travers d’obstacles, de trahisons et de sacrifices qui forgeront leur identité. (Contient les épisodes US Star Wars (2015) 50-61, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : STAR WARS 4)
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Fin de l’excellent passage de Kieron Gillen sur Star Wars. Les histoires sont bien écrites et intéressantes à suivre à travers ses différents arcs, où l’auteur développe les relations entre les personnages et propose une conclusion en beauté pour son passage dans l’univers Star Wars. Les dessins gagnent en qualité après le départ de Larroca, grâce à Unzueta qui s'adapte à merveille à l’univers de Star Wars.
Ça nous divise !
SPIDER-MAN/VENOM – DEATH SPIRAL 1 (sur 2)
02/09/2026 -- Panini Comics
Al Ewing, Joe Kelly, Jesus Saiz, Ed McGuinness… Un être mystérieux et sanguinaire appelé Tourment sème la mort sur son passage. Alors que les cadavres s’accumulent, un fait ne peut plus être ignoré : les victimes semblent toutes être liées à Peter Parker, Eddie Brock et Mary Jane Watson ! Afin de retrouver le meurtrier, Spider-Man, Venom et Carnage sont contraints de s’allier. Et le temps presse, car personne n’est à l’abri… (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral (2026) 1, Venom (2025) 255 et Amazing Spider-Man (2025) 23-25, inédits)
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Crossover entre les séries Spider-Man et Venom. Si le but initial était essentiellement de "raccrocher les wagons" entre les différents univers, il propose au final un récit assez haletant, divertissant et avec un super-vilain plutôt original qui nous mène droit vers le très attendu The Amazing Spider-Man #1000. Les dessins sont plutôt bons aussi. Que demande le peuple ?
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Un crossover où Spider-Man est le moins utile de l’histoire, c'est à lire pour ceux qui suivent Venom et pour avoir la suite d’Eddie Brock : Carnage. Le crossover est trop long, la série avance réellement quand Al Ewing écrit les numéros. On retiendra ce crossover pour la mort de deux personnages, les interactions attendues entre Spider-Man et les nouveaux hôtes de Venom et Carnage, et le nouveau vilain n’est pas inintéressant à découvrir dans sa logique de tueur en série. Mais, sinon, ce n’est pas un crossover qui restera dans les mémoires. Au moins, les dessinateurs sont tous très bons.
Très bon, mais pas indispensable
Green Lantern One Corps United tome 2
04/09/2026 -- Urban Comics
Le Corps des Planètes Unies n'est plus et le Corps des Green Lantern renaît de ses cendres ! Une nécessité car, dans tout l'univers, le spectre émotionnel se fragmente... Hal Jordan, John Stewart et les membres du Corps doivent faire face à des défis inédits menaçant les fondements même de la réalité... Lorsque la lumière commence à s'éteindre, que reste-t-il de la volonté des Lantern ? Contenu vo : Green Lantern #19-24 + Green Lantern Corps #1-6
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Un tome de transition, mais pas ennuyeux à lire. On a deux séries qui exploitent la richesse de l’univers DC, notamment son pan cosmique avec une menace qui change des dernières années. Les épisodes sont divertissants à suivre avec quelques surprises à la lecture. Actuellement, c’est une très bonne période pour les fans de la licence.
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Le retour de Green Lantern Corps et la suite de Green Lantern dans une seule série, c'est top. Les deux séries sont très bonnes et mêmes les artistes sont excellents. On a pas mal de choses, des retours plus oumoins important. Il faudrait juste qu'Urban accélère la publication, parce que 6 numéros tous les 8 mois, ne vont pas aider à rattraper le retard de plus d'un an
KANAN
23/09/2026 -- Panini Comics
Greg Weisman, Pepe Larraz, Jacopo Camagni… Avant de devenir contrebandier, le Rebelle Kanan Jarrus s’appelait Caleb Dume. Cet ancien Padawan a vu son Maître, la Jedi Depa Billaba, périr sous les tirs de soldats clones lors de l’exécution de l’Ordre 66. Depuis ce jour, il préfère taire son passé… (Contient les épisodes US Kanan – The Last Padawan (2015) 1-6 et Kana (2015) 7-12, précédemment publiés dans STAR WARS DELUXE KANAN)
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La très bonne maxi-série Kanan arrive en format poche. Elle revient sur les premières années de Kanan en Jedi et après l’ordre 66. C’est très bien dessiné par Pepe Larraz et on s’attache bien au personnage. C’est dommage qu’on n'ait pas eu de suite sur certaines sous-intrigues.
NOUS SOMMES VENOM – NOUVELLE ÉDITION
02/09/2026 -- Panini Comics
Lors des premières Guerres Secrètes, Peter Parker a fait l’acquisition d’un nouveau costume pour Spider-Man : noir et obéissant au moindre de ses ordres. Mais il s’agissait en réalité d’un symbiote, qui s’est depuis allié à d’autres hôtes, à commencer par l’ex-journaliste Eddie Brock, pour devenir Venom. D’ennemi juré de Spider-Man à antihéros préféré des fans, retraçons la carrière de ce terrifiant personnage. (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 300, 315-317, 332-333, 361-363, Marvel Knights: Spider-Man (2004) 7-8, Venom: Dark Origin (2008) 1 et Venom (2017) 1, nouvelle édition)
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Réédition de l'anthologie Nous sommes Venom. A titre personnel, j'ai toujours apprécié cette collection "Je suis / Nous sommes" aussi, je ne peux que vous la conseiller. Elle a l'avantage d'alterner récits importants pour le personnage et articles de qualité.
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Une réédition sans rien de nouveau à l’horizon. C’est dommage de ne pas avoir revu le sommaire, notamment car il y a trop de numéros sur les premières apparitions de Venom et pas assez sur la période plus récente du personnage, qui a connu des runs de qualité. Sinon, c'est une bonne anthologie pour connaître le personnage.
Invincible Univers - Capes T01
24/09/2026 -- Delcourt
Cette nouvelle série sort de l'esprit constamment en ébullition de Robert KIRKMAN, et se déroule dans l'univers d'INVINCIBLE. Elle propose une variation sur le thème des super-héros... Car cette fois-ci, les super-héros louent leurs services, et interviennent seulement s'ils ont un contrat en bonne et due forme et s'ils sont payés pour le faire ! Bienvenue chez Capes Inc., l'employeur de vos super-héros préférés qui protègent New York contre des pires menaces... du moins tant qu'ils sont payés pour cela ! Ces nouveaux super-héros - payés à l'heure - font des pauses syndicales et discutent conditions de travail. Ils s'appellent BOLT, KID THOR, KNOCK OUT, CAPTAIN COSMIC, CLAIRE VOYANT, BIG BRAIN ou encore COMMANDER CAPITALISME !
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Un relaunch pour Capes avec Robert Kirkman et Benito Cereno au scénario et Mark Englehert au dessin. On commence avec une présentation des personnages pour te remettre dans le bain. Il n'y a donc aucun moyen d'être perdu même si vous ne connaissez pas vraiment l'Invincible Universe (ps : on vous le conseille, il n'est jamais trop tard). Le point de vue est intéressant car on place les super-héros dans le milieu du travail. Autrement dit, vous avez des super-héros qui ont des heures de travail. Rien de profond, rien de fondamentalement nouveau mais c'est très divertissant.
Les Tortues Ninja - TMNT Reborn tome 7 : Début, fin, éternité
16/09/2026 -- Hi Comics
TMNT Reborn Tome 7 – Début, fin, éternité est la grande conclusion de la série de Sophie Campbell dont l’intrigue fait suite aux évènements du crossover Armageddon Game (publié chez HiComics en trois volumes). Après le chaos qui a dévasté New York, les Tortues Ninja doivent reconstruire la vie du Quartier Mutant. Mais au milieu des ruines, un ennemi venu du futur commence à semer la pagaille. Dès lors, Donatello se lance dans une quête on ne peut plus dangereuse. Il est assailli depuis quelque temps de visions d’un futur dévasté par une entité redoutable, Armaggon, requin cosmique géant qui parcours l’univers en le dévorant. Aidé de Venus et d’autres précieux alliés, Donatello fera tout son possible pour empêcher l’apocalypse dans ce final de la série qui renoue avec le tout premier numéro des Tortues Ninja de Tom Waltz. La tomaison double a été pensée pour récompenser les lecteurs fidèles de la série Tortues Ninja, avec un album servi par deux artistes de haute volée, Gavin Smith et Vicenzo Federici. Une conclusion qui permet ensuite au lecteur de se plonger dans la relance des Tortues par Jason Aaron (TMNT : Retour à New York). Sophie Campbell a su prêter sa voix à une licence adulée des fans, et sa série Reborn, désormais complète en sept tomes, demeure l’une des expériences de lecture les plus marquantes consacrées aux Tortues de ces dernières années.
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Dernier tome consacré au run de Sophie Campbell qui n'aura pas véritablement satisfait l'ensemble des fans. Les raisons sont multiples mais, en tête, on peut penser aux récits, plus intimistes que d'ordinaires voire dépressifs là où les anciens scénaristes proposaient quelque chose de moins oppressant et plus WTF.
Ça se laisse lire avec plaisir
Injustice Année Trois
11/09/2026 -- Urban Comics
Après deux longues années de guerre opposant les forces alliées de Superman et l'armée des Green Lantern, le conflit a pris fin... non sans déplorer nombre de victimes civiles. Des morts que John Constantine compte bien ne pas laisser impunies. En unissant l'équipe de super-héros menée par Batman à plusieurs puissances magiques jusqu'alors isolées, il espère bien mettre l'Homme d'Acier hors jeu, une bonne fois pour toutes. Contenu vo : Injustice: Year Three #1-12 + Annual #1
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Une année placée sous le signe de la magie. Cela ne vaut pas l'année 2 autour des Green Lantern mais cela reste distrayant.
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L’année de la transition, puisque Tom Taylor quitte le titre en cours de route, et la différence de qualité se ressent sur la fin de l’année 3. Néanmoins, on garde encore les éléments qui font la recette du titre, et ça fonctionne pour le moment.
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Pas la meilleure année pour les comics Injustice, mais le titre reste quand même très divertissant et agréable à lire et à regarder.
Exquisite Corpses (Recueil) tome 3
25/09/2026 -- Urban Comics
Alors que le soleil se lève sur la malheureuse ville choisie comme arène cette année, les derniers tueurs encore en lice se rassemblent pour désigner le vainqueur. Mais les habitants d'Oak Valley, poussés à bout et n'ayant plus rien à perdre, ne laisseront plus les autorités mener le jeu selon leurs propres règles... Contenu vo : Exquisite Corpses #9-13
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Dernier volume pour Exquisite Corpses qui n'aura jamais proposer quelque chose de véritablement original mais qui n'en restait pas moins sympa. Côté avenir, il est par contre radieux pour ceux qui apprécient l'univers avec de nombreuses mini-séries déjà sur les rails du côté de l'oncle Sam. De son côté, Urban Comics proposera également le récit principal en intégrale.
DARK EMPIRE
23/09/2026 -- Panini Comics
Tom Veitch, Cam Kennedy, Jim Baikie Six ans après la Bataille d’Endor, le combat pour la liberté de la galaxie continue et la Nouvelle République est proche de l’annihilation. Ressuscité par le transfert de son esprit dans une succession de clones grâce aux antiques arts Sith, l’Empereur Palpatine est aux commandes de la plus puissante flotte jamais vue. (Contient les épisodes US Star Wars: Dark Empire (1991) 1-6, Star Wars: Dark Empire II (1994) 1-6 et Star Wars: Empire's End (1995) 1-2, précédemment publiés dans Star Wars: L'Empire des Ténèbres)
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Réédition d’un des premiers comics Star Wars par Dark Horse. C’est le récit qui a abordé la résurrection de l’Empereur avant l’Épisode 9. Ce n’est pas toujours très bon à lire, mais c’est fascinant de découvrir les débuts de l’Univers étendu Star Wars, en plus, c’est mieux que Star Wars 9. Cette série est aussi graphiquement très particulière, notamment pour sa colorisation. Est-ce que ça mérite un format de luxe, surtout pour ce prix ? Bonne question, à réserver aux fans. Pour ceux qui voudraient le lire, vous pouvez attendre l’édition à prix plus réduit qui arrivera dans l’Epic Collection.
Ni chaud ni froid
STAR WARS – WAR OF THE BOUNTY HUNTERS
30/09/2026 -- Panini Comics
Charles Soule, Alyssa Wong, Steve McNiven, Luke Ross La galaxie est plongée dans une guerre totale ! Le célèbre chasseur de primes Boba Fett a enfin capturé sa plus belle proie : Han Solo, figé dans la carbonite. C'est le début d'une saga qui va voir revenir une organisation criminelle bien connue avec une nouvelle figure à sa tête. Et juste avant Le Retour du Jedi, une révolte des droïdes va contaminer la galaxie… Avec Dark Vador, Jabba le Hutt, Palpatine, Luke Skywalker, Leia Organa, Valance et le Docteur Aphra, retrouvez tous les récits qui rythment la saga Star Wars après L'Empire Contre-Attaque ! (Contient les épisodes US Star Wars: War of the Bounty Hunters – Alpha (2021) 1, Star Wars: War of the Bounty Hunters – Jabba the Hutt (2021) 1, Star Wars: War of the Bounty Hunters (2021) 1-5, Star Wars: War of the Bounty Hunters – 4-LOM & Zuckuss (2021) 1, Star Wars: War of the Bounty Hunters – Boushh (2021) 1, Star Wars: War of the Bounty Hunters – IG-88 (2021) 1, Star Wars: Crimson Reign (2022) 1-5, Star Wars: Revelations (2022) 1, Star Wars: Hidden Empire (2022) 1-5, Star Wars: Dark Droids (2023) 1-5 et Star Wars: Dark Droids: D-Squad (2023) 1-4, précédemment publiés dans 100% STAR WARS : WAR OF THE BOUNTY HUNTERS, CRIMSON REIGN, HIDDEN EMPIRE, DARK DROIDS et DARK DROIDS D-SQUAD ainsi que War of The Bounty Hunters 3-5)
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Un nouvel Omnibus Star Wars où, pour le coup, le choix du sommaire est plutôt étrange. L’idée de regrouper les events se déroulant entre l’épisode 5 et 6 est cohérente, puisqu’ils se suivent. Mais pourquoi l’appeler WAR OF THE BOUNTY HUNTERS alors qu’il ne correspond qu’à une partie de l’Omnibus ? Avec un titre pareil, on s’attendrait à avoir les tie-ins des autres séries de l’époque, sauf que non, il y a seulement les one-shots. Sinon, brièvement, les events sont divertissants, malgré une conclusion décevante pour Hidden Empire et une lecture frustrante pour Dark Droids. Un Omnibus qui part d’une bonne intention, mais étrange dans sa composition.
AMAZING SPIDER-MAN T05 – GANG WAR
16/09/2026 -- Panini Comics
Zeb Wells, Joey Vazquez, John Romita Jr… La tension entre les gangs de New York atteint son paroxysme avec la tentative d’assassinat contre Tombstone. La ville est à feu et à sang ! Que peut faire Spider-Man face à un tel chaos ? Seul, pas grand-chose… mais peut-être qu’en formant une équipe de héros, il pourrait enfin tenir tête à tous ces criminels. (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man: Gang War First Strike (2024) 1, Amazing Spider-Man (2022) 39-49, Web of Spider-Man (2024) 1 et Free Comic Book Day: Spider-Man/Ultimate Universe (Spider-Man), précédemment publiés dans SPIDER-MAN : GANG WAR 1-3 et MARVEL COMICS (II) 11-13)
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Un concept excellent sur le papier qui est gaché par une sur enchere de personnage, gang,... diminuant les enjeux. Nous n’avons pas le temps de nous attacher aux personnages. Point positif un crossover spiderman avec un héros au second plan.