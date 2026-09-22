[VF] Sélection MDCU de septembre 2026

Nos avis sur les sorties du mois

Vous trouverez ci-dessous l'avis de l'équipe MDCU sur les sorties du mois qu'ils ont déjà lues, soit en VO soit dans une précédente édition VF. L'absence d'un titre ne signifie donc pas qu'il est mauvais, mais juste que personne ne l'a lu chez MDCU.

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Sélection de septembre 2026

Les comics, c'est pas que pour les gosses ! American Caper – La Grande Arnaque Américaine tome 1 (2 notes) - Urban Comics 04/09/2026 -- Urban Comics Un avocat dépravé accro aux jeux d'argent. Un tueur à gages mormon. Une femme au foyer consommatrice de pilules rouges. Une reine de beauté mexicaine en fuite. Un milliardaire de Wall Street qui joue au cow-boy, et des évadés déterminés à se venger. Tous se retrouvent à Verone, dans le Wyoming, une petite ville comme les autres où tout est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Contenu vo : American Caper #1-4 14.5 € Rick Grimes 2000 (2 notes) - Delcourt 24/09/2026 -- Delcourt Au-delà de THE WALKING DEAD, on trouve... RICK GRIMES 2000 ! Et entre nous, RICK GRIMES 2000 est sans aucun doute le récit de THE WALKING DEAD le plus déjanté jamais créé, avec l'incontournable Robert Kirkman au scénario et Ryan Ottley (Invincible) au dessin. Dans RICK GRIMES 2000, l'apocalypse Zombie a bien eu lieu... Mais elle est d'origine extra-terrestre. Nos héros, Rick, Michonne ou encore Negan sont bien présents... mais dans une version la plus déjantée que vous puissiez imaginer. Dans ce récit complet, aucun personnage n'est à l'abri face au déchainement de violence, d'idées aussi dingues que farfelues et de loufoquerie, le tout imaginé par Robert Kirkman. 12.5 €

Les auteurs auraient pu faire mieux ! Batman Silence 2 – Chapitre 6 (2 notes) - Urban Comics 18/09/2026 -- Urban Comics Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence. Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir. Contenu vo : Batman #163 5.9 € Batman Silence 2 intégrale (2 notes) - Urban Comics 18/09/2026 -- Urban Comics Il y a des années, Batman et ses alliés ont soudainement été assaillis par tous leurs ennemis, jusque dans leur vie civile. Derrière cette attaque se cache un mystérieux adversaire masqué se faisant appeler Silence, directement lié à l'enfance de Bruce Wayne et connaissant tous les secrets de la Chauve-Souris. Alors que la menace semblait enterrée, Silence semble pourtant de retour, plus dangereux que jamais et décidé à mener sa guerre contre la bat-famille jusqu'au bout... BATMAN SILENCE 2, la suite tant attendue du grand classique du Chevalier Noir, vingt ans après sa publication. Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence dans une enquête épique et brutale qui marque une nouvelle étape majeure de la mythologie de l'Homme Chauve-Souris. Contenu vo : Batman #158-163 20.5 €

Old-school WEST COAST AVENGERS – VISION QUEST (1 note) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics John Byrne La Sorcière Rouge est inquiète : son mari, la Vision, ne donne plus de nouvelles. Par ailleurs, le quartier général des West Coast Avengers est la cible d’une attaque-surprise menée par le robot maléfique Ultron. Mais l’offensive n’était qu’un leurre et Hank Pym suspecte qu’un traitre ait fourni à l’ennemi les renseignements nécessaires à cette dernière… (Contient les épisodes US West Coast Avengers (1985) 42-50, précédemment publiés dans WEST COAST AVENGERS : L'INTÉGRALE 1989) 28 € NEW WARRIORS : L'INTÉGRALE 1992-1993 (1 note) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Fabian Nicieza, Evan Skolnick, Darick Robertson, Javier Saltares… Les New Warriors continuent de défendre leur vision progressiste de la justice… mais éviter les compromis s’avère parfois impossible. Quand le Projet Terre qu’ils avaient autrefois combattu propose une alliance à Namorita, la tension monte. Pendant ce temps, Night Fighter doit reprendre le contrôle de la compagnie héritée de sa famille. (Contient les épisodes US New Warriors (1990) 27-34 et Annual 3, Night Thrasher: Four Control (1992) 1-4, Marvel Comics Presents (1988) 122 (New Warriors) et Marvel Holiday Special (1993) 1 (New Warriors), précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : LA GUERRE DE L'INFINI, MARVEL EPIC : X-FORCE – LE CHANT DU BOURREAU, Spécial Strange 90-95 et inédits) 36 € SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1974 – NOUVELLE ÉDITION (2 notes) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Stan Lee, John Romita Sr Harry Osborn commence à sombrer dans la folie, et sa paranoïa pourrait bientôt le pousser à enfiler le costume du Bouffon Vert. Mais Peter Parker a d’autres priorités : un nouveau justicier aux méthodes expéditives, le Punisher, a fait son apparition en ville ! Spider-Man doit également affronter le Chacal, le Docteur Octopus et bien d’autres ennemis. (Contient les épisodes Amazing Spider-Man (1963) 128-139 , Giant-Size Super-Heroes (1974) 1 et Giant-Size Amazing Spider-Man (1974) 1-2, nouvelle édition) 36 €

Coup de coeur ... du redacteur ! Rorschach (2 notes) - Urban Comics 11/09/2026 -- Urban Comics Cela fait 35 ans qu'Ozymandias a téléporté un monstre tentaculaire sur New York, tuant des milliers de personnes et détruisant une fois pour toutes la confiance du public dans ses protecteurs. Depuis cette catastrophe, Rorschach est devenue une icône culturelle fascinante, symptôme d'un monde en perte de repères. Lors de la tentative d'assassinat d'un candidat populiste, on abat un homme portant le masque de Rorschach. Qui est l'homme derrière le masque, et surtout quelles étaient ses motivations ? L'inspecteur chargé de découvrir la véritable identité du tueur abattu s'engage alors dans une enquête qui l'entraîne dans un méandre de conspirations, d'invasions extraterrestres, de bienfaiteurs en disgrâce, de visions mystiques et même de bandes dessinées. Contenu vo : Rorschach #1-12 10.9 € Absolute Martian Manhunter Tome 2 (1 note) - Urban Comics 25/09/2026 -- Urban Comics Après les événements bouleversants liés à la première incursion des Martiens blancs sur Terre, l'Agence, un groupe secret doté d'une autorité gouvernementale illimitée, vient enquêter à Middleton. John, toujours habité par la conscience du Martien, doit parvenir à le dissimuler tout en tâchant de maîtriser ses capacités grandissantes... Mais ces chamboulements ne sont pas sans conséquence, alors qu'il a de plus en plus de mal à se consacrer à son travail, que son mariage s'effrite et que son fils, Tyler, commence à se comporter de façon inquiétante... Contenu vo : Absolute Martian Manhunter #7-12 18.5 € STAR WARS T04 (sur 5) (1 note) - Panini Comics 23/09/2026 -- Panini Comics Kieron Gillen, Andrea Broccardo, Angel Unzueta… L’Étoile de la Mort a disparu, mais pas l’Empire… Après son triomphe, l’Alliance Rebelle doit relever un autre défi de taille : assurer la survie de ses membres. Alors que les ressources diminuent, Luke, Leia et Han doivent guider une Rébellion à bout de souffle au travers d’obstacles, de trahisons et de sacrifices qui forgeront leur identité. (Contient les épisodes US Star Wars (2015) 50-61, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : STAR WARS 4) 10.99 €

Ça nous divise ! SPIDER-MAN/VENOM – DEATH SPIRAL 1 (sur 2) (2 notes) - Panini Comics 02/09/2026 -- Panini Comics Al Ewing, Joe Kelly, Jesus Saiz, Ed McGuinness… Un être mystérieux et sanguinaire appelé Tourment sème la mort sur son passage. Alors que les cadavres s’accumulent, un fait ne peut plus être ignoré : les victimes semblent toutes être liées à Peter Parker, Eddie Brock et Mary Jane Watson ! Afin de retrouver le meurtrier, Spider-Man, Venom et Carnage sont contraints de s’allier. Et le temps presse, car personne n’est à l’abri… (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral (2026) 1, Venom (2025) 255 et Amazing Spider-Man (2025) 23-25, inédits) 15 €

Ça se laisse lire avec plaisir Injustice Année Trois (4 notes) - Urban Comics 11/09/2026 -- Urban Comics Après deux longues années de guerre opposant les forces alliées de Superman et l'armée des Green Lantern, le conflit a pris fin... non sans déplorer nombre de victimes civiles. Des morts que John Constantine compte bien ne pas laisser impunies. En unissant l'équipe de super-héros menée par Batman à plusieurs puissances magiques jusqu'alors isolées, il espère bien mettre l'Homme d'Acier hors jeu, une bonne fois pour toutes. Contenu vo : Injustice: Year Three #1-12 + Annual #1 10.9 € Exquisite Corpses (Recueil) tome 3 (1 note) - Urban Comics 25/09/2026 -- Urban Comics Alors que le soleil se lève sur la malheureuse ville choisie comme arène cette année, les derniers tueurs encore en lice se rassemblent pour désigner le vainqueur. Mais les habitants d'Oak Valley, poussés à bout et n'ayant plus rien à perdre, ne laisseront plus les autorités mener le jeu selon leurs propres règles... Contenu vo : Exquisite Corpses #9-13 18.5 € DARK EMPIRE (1 note) - Panini Comics 23/09/2026 -- Panini Comics Tom Veitch, Cam Kennedy, Jim Baikie Six ans après la Bataille d’Endor, le combat pour la liberté de la galaxie continue et la Nouvelle République est proche de l’annihilation. Ressuscité par le transfert de son esprit dans une succession de clones grâce aux antiques arts Sith, l’Empereur Palpatine est aux commandes de la plus puissante flotte jamais vue. (Contient les épisodes US Star Wars: Dark Empire (1991) 1-6, Star Wars: Dark Empire II (1994) 1-6 et Star Wars: Empire's End (1995) 1-2, précédemment publiés dans Star Wars: L'Empire des Ténèbres) 50 €