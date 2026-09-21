DC Comics annonce Tales of the Green Lantern Corps Training Day #1

Suivez les Lanterns à l'aube de leur carrière alors qu'ils découvrent les rouages ​​d'Oa

C'est à travers ses sollicitations que DC Comics a annoncé la chose. Au mois de décembre, l'éditeur proposera Tales of the Green Lantern Corps Training Day #1. Le numéro sera réalisé par un collectif d'auteurs parmi lesquels nous pourrons trouver Jeremy Adams, Noah Sellman, Marc Guggenheim, Matthew Clark ou encore Sedat Oezgen. Les covers seront réalisées par V Ken Marion, David Aja, Saowee et Edwin Galmon.

Voici le synopsis :

Suivez les Lanterns à l'aube de leur carrière alors qu'ils découvrent les rouages ​​d'Oa. Hal Jordan doit s'échapper d'une forêt mortelle pour prouver sa valeur… sans faire appel à ses pouvoirs. Sinestro, désireux de s'imposer, peine à s'accommoder des méthodes de son nouveau partenaire. La solitude de Kilowog finit par mettre sa planète natale en péril. Ils devront puiser au plus profond d'eux-mêmes pour trouver la volonté nécessaire, tandis que leurs choix façonneront les héros qu'ils sont destinés à devenir.

Et voici les covers :

Sortie prévue le 16 décembre pour 5.99$.

Pour aller plus loin :