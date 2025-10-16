Une mini-série sur la famille Hellboy

Mike Mignola, le créateur de Hellboy, va s’associer à son frère Todd Mignola (Hellboy: The Exorcist of Vorsk) et à l’artiste Warwick Johnson-Cadwell (Our Encounters with Evil) pour une nouvelle mini-série dans l'univers Hellboy. Intitulée The Crown: A Tale of Hell, elle ne fera que deux numéros et s'intéressera à la famille de Hellboy, notamment ses frères.

L'idée de cette histoire est venu de Todd, puisque Mike explique : "Ça ne m’aurait jamais traversé l’esprit de faire plus avec ces personnages, mais des frères qui écrivent sur des frères dans une dynamique familiale compliquée ? Une fois lancés, c’était presque trop facile. Et amusant. TELLEMENT amusant que je ne pouvais imaginer que Warwick pour les dessiner."

Todd décrit la mini-série comme "une journée dans la vie au XVIe siècle de la famille infernal’ de Hellboy". Au cœur du château Azzael, une nouvelle couronne est forgée en secret pour un roi potentiel - déclenchant trahisons et coups bas entre le père, l’oncle et les demi-frères de Hellboy, chacun cherchant à contrôler le trône dormant de Satan.

La série voit le retour de Gamon et Lusk, apparus pour la première fois dans Hellboy in Hell, alors qu’ils luttent pour dominer Pandémonium. The Crown: A Tale of Hell #1 sortira le 11 février 2026 chez Dark Horse Comics.