Tomb Raider de retour en comics

Lara Croft va avoir le droit à un nouveau comics chez l'éditeur Dark Horse, en partenariat avec Crystal Dynamics. Il s'agira d'une mini-série en 4 numéro intitulée Tomb Raider: Sacred Artifacts. L'histoire sera écrite par Casey Gilly (Return of Sleepy Hollow) et dessinée par Antonio Di Caprio (Samuel Stern, KAYLA), avec les couleurs d’Eren Angiolini (Critical Role : Tales of Exandria–Artagan, DC Pride 2025). Bien qu'elle se situe après les événements de Tomb Raider : Underworld, le dernier jeu de la trilogie Legend, les auteurs nous promettent un point d'entrée idéal pour les nouveaux lecteurs.

En survivant à des naufrages et à des trahisons ou en évitant des pièges anciens, la légende de Lara Croft s’est toujours construite sur la survie. Mais lorsque le manoir Croft est réduit en cendres, Lara est contrainte de reconsidérer sa vie - avant d’être entraînée à nouveau dans le danger lorsqu’un ennemi mystérieux s’empare d’un artefact puissant et étrangement familier. Sa quête l’emmène dans un voyage à travers le monde, rempli de dangers, de découvertes et de l’excitation de piller des tombes une fois de plus.

Tomb Raider : Artefacts Sacrés #1 (sur 4) sortira en librairies spécialisées le 14 janvier 2026 avec une couverture signée Taurin Clarke (Maskerade, Miles Morales : Spider-Man).