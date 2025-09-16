[Preview VO] Magic: The gathering: Untold Stories - Elspeth #1

  1. Accueil
16 Septembre 2025 par Jeff 0 bc
La preview VO de Magic: The gathering: Untold Stories - Elspeth #1 a été dévoilée. L'équipe créative est composée de Dan Watters, Owen Gieni et Hilary Jenkins. Edité par Dark Horse, il sortira ce mercredi 17 septembre pour 4.99$.

Elspeth est morte. Mais son histoire n'est pas encore terminée. Le dieu soleil Heliod, devenu jaloux de son champion, l'a frappée et l'a envoyée dans le monde souterrain. Là, elle est forcée de revivre les pires moments de sa vie pour l'éternité. Mais Elspeth ne cède pas au désespoir : elle émerge de chaque conflit en tant que héroïne encore plus grande qu'auparavant. Et pour une grande héroïne comme Elspeth, qu'est-ce que la mort sinon un autre défi à relever ? L'histoire inédite de Theros Beyond Death prend enfin vie par l'auteur renommé Dan Watters et le talentueux artiste Owen Gieni dans Magic the Gathering : Histoires Inconnues - Elspeth. • En partenariat avec Wizards of the Coast de Hasbro, Dark Horse élargit le monde de Magic : The Gathering. • Série de quatre numéros !

 

 

 

