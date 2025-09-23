Vers un nouveau film Barb Wire

Ce n'est pas vraiment une news à laquelle on s'attendait et pourtant... elle est là ! Selon Deadline, Pamela Anderson, par l'intermédiaire de sa société And-Her-Sons Productions, vont mettre en place une nouvelle adaptation du comics édité chez Dark Horse. Mais cette fois, pas de film ! Il s'agirait d'une série télévisée qui aurait une ambiance différente (ndlr : il vaudrait mieux, le film des années 90 avait rapporté 3.8 millions de dollars pour un budget de 23 millions...).

Pour le moment, nous n'avons aucune information concernant le scénario ou concernant l'implication de Pamela Anderson. Autrement dit... affaire à suivre.