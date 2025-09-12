  1. Accueil
Mike Mignola sur un western surnaturel dans l'univers Hellboy

Mike Mignola sur un western surnaturel dans l'univers Hellboy

L'univers Hellboy est de retour, mais cette fois pour un western surnaturel. Mike Mignola, le créateur de Hellboy, va en effet s'associer à Rae Allen, autrice de The Manderfield Devil et Town with a Million Eyes, pour une mini-série en 4 numéros intitulée Carmen Red Claw : Belly of the Beast. Elle mèlera l'univers d'Hellboy à du folklore classique, en lien avec Lobster Johnson. Mignola co-écrit, Allen co-écrit et dessine, et Michelle Madsen colorise. Voici le pitch :

Carmen Red Claw, descendante du redoutable El Bogavante, arpente le territoire du Nouveau-Mexique des années 1870 en tant que mercenaire métamorphe. Sa dernière mission la mène dans un ranch maudit où du bétail est massacré — peut-être par une entité surnaturelle, peut-être par quelque chose de pire.

Les couvertures seront illustrées par Allen, avec des variantes signées Mignola, Jake Parker, Tonci Zonjic et Benjamin Schipper. Carmen Red Claw: Belly of the Beast #1 sortira le 7 janvier 2026 chez Dark Horse.

