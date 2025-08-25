  1. Accueil
  3. Mike Mignola et Dark horse lancent Miss Truesdale and the rise of man

25 Aout 2025 par Jeff 0 bc
Mike Mignola et Jesse Lonergan vont lancer une nouvelle série du côté de Dark Horse Comics à partir du mois de décembre. Intitulée Miss Truesdale and the rise of man, cette série limitée en quatre numéros sera, bien évidemment, la suite de Miss Truesdale.

Voici le synopsis :

La gladiatrice Anum Yassa erre dans la forêt pour en apprendre davantage sur ses vies—passé, présent et futur. Mais elle n'est pas une héroïne pour tous, car une entité plus sombre la poursuivra jusqu'à ce qu'elle puisse être arrêtée. Elle et le destin de l'humanité.

  

Le titre sortira le 10 décembre pour 4.99$.

