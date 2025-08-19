[Preview VO] Resident Alien: The Book of changes #1

La série TV vient tout juste de se terminer aux Etats-unis qu'un nouveau comics est déjà lancé. Il s'agit de Resident Alien: The Book of changes #1, écrit par Peter Hogan et dessiné par Steve Parkhouse. Edité par Dark Horse Comics, il sortira ce mercredi 20 août 2025 pour 4.99$.

Retour à Patience, USA, la ville apparemment endormie avec de nombreux mystères et secrets - et certains d'entre eux sont interplanétaires ! Harry et Asta, ayant récemment accueilli leur enfant Clover dans le monde, accueillent maintenant plusieurs visiteurs de la planète natale de Harry. L'Agent Jones revient, et un nouvel arc de comics Resident Alien commence ! • Lisez les comics qui ont inspiré la série télévisée ! • Série de quatre numéros.