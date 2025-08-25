Dark Horse Comics annonce la série limitée Star Wars: Hyperspace Stories

Les éditeurs commencent tout doucement à dévoiler leur planning pour la fin de l'année. Du côté de Dark Horse, nous trouvons la série limitée Star Wars: Hyperspace Stories - The bad Batch - Rogue Agents #1 écrite par Michael Moreci et dessinée par Reese Hannigan et Elisabetta D'Amico. Voici le synopsis :

Le Bad Batch est de retour ! Lorsqu'un scientifique séparatiste et son invention dangereuse disparaissent pendant les guerres des clones, la Clone Force 99 est envoyée pour le retrouver et empêcher que l'appareil ne tombe entre de mauvaises mains. Mais lorsque Hunter, Wrecker, Crosshair et Tech arrivent au laboratoire abandonné du scientifique, ils réalisent rapidement qu'ils ne sont pas les seuls sur sa piste... et que cette mission sera différente de toutes celles qu'ils ont affrontées auparavant !

La série tiendra en quatre numéros. Le premier est prévu pour le 17 décembre 2025 au prix de 4.99$.