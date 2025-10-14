Un nouveau comics pour L'Etrange Noël de Mr Jack

Dynamite Entertainment a annoncé l'arrivée en janvier 2026 d'une mini-série dans l'univers de L'Etrange Noël de Mr Jack. Elle s'appellera Disney Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas : The Shiver of Christmas Town, et sera constituée de 4 numéros. Au scénario se trouve l’autrice Torunn Grønbekk (Thor, Venom, Red Sonja), et au dessin, l’artiste Edu Menna (Army of Darkness, KISS), avec des couleurs d’Adriano Augusto et un lettrage de Taylor Esposito.

L'histoire suivra Sally, Lock, Shock et Barrel dans une aventure mouvementée qui débute lorsque le Dr Finkelstein dévoile une étrange nouvelle création : un adorable animal de compagnie nommé Shiver. Ce qui commence comme un simple rôle de gardienne pour Sally tourne rapidement au chaos quand le trio farceur emmène Shiver dans un voyage inattendu vers Christmas Town.

Chaque numéro aura le droit à des couvertures signées par des artistes comme Jae Lee, Soo Lee ou Alan Quah.