Jason Aaron sur un titre Thundaar The Barbarian du côté de Dynamite

Cet été, Dynamite Entertainment avait annoncé avoir acquis les droits de Thundarr the Barbarian. De là, il n'y avait plus qu'à attendre la composition de l'équipe créative. Elle est à présent connue ! Ce sont donc Jason Aaron et Kewber Baal qui seront en charge de ce nouveau titre du côté de Dynamite.

Pour l'anecdote, le PDG de Dynamite, Nick Barrucci, s'est un peu exprimé sur les raisons de cette acquisition. A la base, Barrucci voulait surtout bosser avec Jason Aaron. Un voeu qu'il a voulu réaliser pendant une quinzaine d'années mais exclusivité Marvel oblige, il a dû "attendre son tour". L'exclusivité terminée, il a contacté Aaron et lui a donné carte blanche en terme de série ce à quoi l'auteur a répondu "Thundarr The Barbarian". Voyant le potentiel du récit, Barrucci a entamé les démarches auprès de Warner Bros et a finalement pu obtenir les droits de l'univers.

Quelques images ont déjà été mises en avant. Vous les trouverez ici.