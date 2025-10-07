Neuf pages de Harley Quinn X Elvira #1 dévoilées

Bonne nouvelle pour les amateurs de Quinn. Ou d'Elvira. Ou de la team Conner / Palmiotti. En effet, le PDG de Dynamite, Nick Barrucci, a annoncé que le titre avait passé le cap des 100.000 commandes. Une excellente nouvelle pour l'éditeur qui est accompagnée d'une excellente nouvelle pour nous puisque pas moins de neuf pages du titre ont été dévoilées. Les voici :

LA MAÎTRESSE DES TÉNÈBRES RENCONTRE LE DADDY'S LITTLE MONSTER !

Que se passe-t-il lorsque la princesse clown du crime s'ennuie ? Manigances, facéties, coups et blessures graves… les possibilités sont infinies ! Ajoutez à cela un certain animateur télé à l'esprit macabre qui semble attirer les ennuis comme les cryptes attirent les vampires, et le décor est planté pour la plus grande collaboration depuis la rencontre entre Frankenstein et sa fiancée !

Alors que sa série préférée est sur le point d'être supprimée suite à un rachat par une entreprise, Elvira doit trouver un plan pour rentabiliser ses finances – et sa nouvelle amie Harley Quinn a une idée suffisamment folle pour fonctionner ! Ensemble, elles vont organiser la plus grande fête d'Halloween que Brooklyn ait jamais connue – que le quartier le veuille ou non !

Mais ce n'est pas tout ! Ce numéro inédit comprend également des couvertures sombres et captivantes de JOSEPH MICHAEL LINSNER, CHAD HARDIN, BEN CALDWELL et MARK SPEARS, créateur de la série à succès Mark Spears Monsters !

Pour rappel, le titre sortira demain.