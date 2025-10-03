  1. Accueil
03 Octobre 2025 par Jeff 0 msn
Vought Rising : quatre acteurs de plus pour la série Prime Video

Alors que la série Gen V est actuellement en cours de diffusion, le prochain spin-off de The Boys, Vought Rising, continue de se dessiner. Cette fois, ce sont pas moins de quatre acteurs qui ont rejoint le casting. Il s'agit de Cecily Strong, Annie Shapero, Eric Johnson et Mark Pellegrino

Concernant ce dernier, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans une série d'Eric Kripke puisqu'il était déjà dans Supernatural. D'ailleurs, il s'agissait clairement d'une grande année pour l'acteur puisqu'il avait obtenu, coup sur coup, un rôle fondamental dans deux séries qui auront marqué le paysage télévisuel à l'époque : Lucifer dans Supernatural et Jacob dans Lost. C'était en 2009. 

Toujours pas de date diffusion.

