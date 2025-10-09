Adam & Eve propose un sex toy basé sur la pieuvre de The Boys

  1. Accueil
09 Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
En dix-sept ans d'existence, on pourrait croire que l'on a parlé de tous les sujets possibles et imaginables sur MDCU. Mais l'Humanité débordant d'imagination, il s'avère que, fréquemment, nous parlons de sujets que nous n'avions jamais évoqué jusque-là. Et c'est le cas aujourd'hui puisque pour la première fois nous allons parler de... sex toy. Néanmoins, mes connaissances étant un peu plus développées en comics qu'en sex toy, nous allons rester sur la présentation générale si vous le voulez bien.

Il s'agit d'un sex toy basé sur l'univers de The Boys et autant dire qu'Adam & Eve a été aussi loin que l'univers de Garth Ennis puisque l'objet a le design de la pieuvre, le "love interest" du personnage de The Deep. La cible d'un tel objet ? Les hommes qui aiment se faire plaisir, les fans de comics, mais aussi ceux qui ont les moyens. En effet, la petite pieuvre en plastique est à plus de 90 euros.

Pour les intéressés, vous trouverez tous les détails... "techniques" ici. De mon côté, je me contenterai de préciser que l'objet est waterproof. C'est drôle... Parce que c'est une pieuvre... Bref, voici l'objet en question :

Fiche Technique

The Boys

Saison : 4
Créée par
  • Seth Rogen, Evan Goldberg
Synopsis

  • Hughie, simple vendeur dans un magasin d'électronique de New-York, voit sa fiancée se faire tuer brutalement par A-Train, un membre des Sept, un groupe de super-héros populaire. Encore sous le choc, il est approché par Billy Butcher, un hommz violent qui lui révèle que Vought International, l'agence qui promeut et défend les Sept, cache au monde les crimes commis par les héros et que ceux-ci sont loin d'être des modèles de vertu. Au même moment, les Sept accueillent une nouvelle recrue, Starlight, qui va découvrir la véritable nature des membres du groupe de l'intérieur.


Voir la Fiche

