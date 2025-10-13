Absolute Catwoman aura le droit à sa série

Déjà présente dans Absolute Batman, Selina Kyle va avoir sa propre mini-série intitulée (forcément) Absolute Catwoman. Dévoilée lors de la NYCC, elle est prévue pour 2026 et sera composée de 6 numéros. Le scénario sera de Scott Snyder et Che Grayson, avec des dessins de Bengal.

Un audacieux braquage sera au cœur de l’intrigue, qui poussera Selina dans ses retranchements et révélera de nouvelles facettes de son costume, de ses gadgets et de sa personnalité. Snyder l'a d'ailleurs toujours considérée comme "le Batman de ce monde", avec ses gadgets, ses costumes et son propre arsenal.

Au-delà de la technologie et de l’action, Absolute Catwoman explore aussi le combat personnel de Selina. Élevée dans des familles d’accueil aux côtés de Bruce Wayne dans cette continuité, elle cherche la liberté dans un système qui refuse de la laisser s’échapper. Bref, un complément à Absolute Batman qui pourrait être très intéressant.