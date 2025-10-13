  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Absolute Catwoman aura le droit à sa série

Absolute Catwoman aura le droit à sa série

13 Octobre 2025 par Adrien L. 0 AIPT
Absolute Catwoman aura le droit à sa série

Déjà présente dans Absolute Batman, Selina Kyle va avoir sa propre mini-série intitulée (forcément) Absolute Catwoman. Dévoilée lors de la NYCC, elle est prévue pour 2026 et sera composée de 6 numéros. Le scénario sera de Scott Snyder et Che Grayson, avec des dessins de Bengal.

Un audacieux braquage sera au cœur de l’intrigue, qui poussera Selina dans ses retranchements et révélera de nouvelles facettes de son costume, de ses gadgets et de sa personnalité. Snyder l'a d'ailleurs toujours considérée comme "le Batman de ce monde", avec ses gadgets, ses costumes et son propre arsenal.

Au-delà de la technologie et de l’action, Absolute Catwoman explore aussi le combat personnel de Selina. Élevée dans des familles d’accueil aux côtés de Bruce Wayne dans cette continuité, elle cherche la liberté dans un système qui refuse de la laisser s’échapper. Bref, un complément à Absolute Batman qui pourrait être très intéressant.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
[NYCC] Greg Rucka de retour sur Batwoman

[NYCC] Greg Rucka de retour sur Batwoman

13 Octobre 2025

Dans le cadre de DC Next Level

DC Comics annule Birds of Prey au numéro 28

DC Comics annule Birds of Prey au numéro 28

22 Septembre 2025

Une dernière mission. Un dernier combat. 

DC Comics : Le prix de Red Hood #1 s'envole

DC Comics : Le prix de Red Hood #1 s'envole

19 Septembre 2025

Il se vend déjà huit fois plus cher

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire