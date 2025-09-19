  1. Accueil
DC Comics : Le prix de Red Hood #1 s'envole

19 Septembre 2025 par Jeff 0 bc
Suite à la polémique autour de Felker-Martin, l'autrice de Red Hood, et surtout l'annulation de la série qui en a découlé, le prix du comics s'est envolé. On vous avait expliqué que c'était clairement une possibilité et ça n'a pas râté. En neuf jour, le prix du titre a été multiplié par huit pour ce qui est de la cover régulière. Dans les faits,il est donc passé de 4.99$ à 40$ chez les revendeurs.

Idem pour The Gotham Sampler qui se revend le plus souvent à 5$ (mais certains sont partis à 25$). Vous vous dites que 5$, ce n'est pas cher. C'est vrai. Mais pour rappel, à l'origine, The Gotham Sampler était... gratuit !

Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'un titre retiré soit tout de même vendu. Le dernier exemple en date remonte à 2018 avec le fameux Batman Damned #1 de Brian Azzarello et Lee Bermejo qui montrait Batman nu. Officiellement retiré de la vente, le numéro reste parfaitement trouvable. Par contre, sept ans après, le prix est toujours de 90$ sur e-bay.

