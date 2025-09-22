DC Comics annule Birds of Prey au numéro 28

C'est à travers les sollicitations du mois de décembre que la nouvelle est tombée : Birds of Prey #28 sera le dernier de la série. Les phrases Une dernière mission. Un dernier combat. Pas de retour en arrière. Pas de seconde chance. ne laissent que peu de place au doute. La série avait été lancée lors de la période "Dawn of" de DC Comics.

Pour rappel, si plusieurs dessinateurs se sont succédés au dessin, ce n'est pas le cas du poste de scénariste qui aura été occupé tout du long par Kelly Thompson. Pas de quoi s'inquiéter pour elle, la scénariste reste une valeur sûre des comics. D'ailleurs, elle est toujours sur Absolute Wonder Woman.

Voici le synopsis du dernier numéro :

Une dernière mission. Un dernier combat. Et pas de seconde chance cette fois ci. L'avenir des Birds of Prey est dans la balance : la Unreality s'effondre et menace d'emporter tout Gotham en se déversant dans le monde réel. Alors que les Birds of Prey tentent le tout pour le tout, ce combat final risque bien de menacer leur existence.

Pour rappel, le titre est prévu pour le 3 décembre. Si vous suivez la VO, vous aurez donc encore trois numéros à vous mettre sous la dent.