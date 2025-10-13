  1. Accueil
[NYCC] Greg Rucka de retour sur Batwoman

13 Octobre 2025
Lors de la NYCC, pendant le panel DC KO, DC Comics a annoncé leur prochaine initiative intitulé DC Next Level. Plusieurs auteurs sont prévus : Deniz Camp, James Harren, Jeff Lemire, Dani, Jamal Campbell, Tony Fleecs, Jorge Corona, Skottie Young, Marko Tamaki... Et bien qu'on ne sache pas vraiment qui va travailler sur quoi, on sait au moins que Greg Rucka reviendra sur Batwoman.

La nouvelle série, prévue pour mars 2026, marque le retour de Rucka sur le personnage de Kate Kane depuis son départ en 2009. Il sera accompagné de la dessinatrice Dani et du coloriste Matt Hollingsworth. La série débutera en Grèce, un clin d’œil aux origines de l’artiste Dani. Rucka va se saisir de l'occasion pour conclure la série comme il le souhaitait sans avoir pu le faire à l'époque.

"On bouscule les choses, et ça commence dans un endroit très sombre — et ça ne fera qu’empirer," a prévenu Rucka. Les aperçus de planches de Dani, présentés lors du panel, ont suscité des réactions audibles dans le public : un style sombre, pictural et brutal. L’histoire opposera Kate Kane à sa sœur, un conflit que l'auteur voulait explorer depuis sa première série.

 

