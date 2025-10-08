Récap des Big News de Panini pour janvier et février 2026

Panini Comics vient de terminer sa vague d'annonces dans le cadre de ses Big News. Changement pour 2026, les sorties révélées ne concernent que 2 mois, alors qu'avant, l'éditeur faisait ses annonces par trimestre. Du coup, nous découvrons les publications prévues pour les mois de janvier et février 2026. Beaucoup de poches, des Omnibus et plusieurs autres choses, on notera aussi l'arrivée de Imperial, la série évènement cosmique de Jonathan Hickman. S'il faut le rappeler, ces listes de sorties ne sont pas exhaustives.

JANVIER

Mensuel Imperial 1 (sur 2)

100% Marvel Miles Morales/Deadpool de Cody Ziglar, Andrea Di Vito et Luigi Zagaria

100% Marvel Spider-Verse VS Venomverse

Marvel Deluxe Avengers World tome 1 (sur 2) de Nick Spencer, Jonathan Hickman, Stefano Caselli et Marco Cecchetto

Marvel Deluxe Black Widow de Kelly Thompson et Elena Casagrande

Marvel Deluxe Moon Knight tome 1 de Jed MacKay : contient 13 numéros

Marvel Omnibus Punisher par Garth Ennis tome 3 (fin de la période Marvel Knights)

Marvel Omnibus X-Factor par Peter David tome 3 (sur 4) + baisse de prix sur les premiers : tome 1 à 50€ et tome 2 à 60€

Marvel Poche Deadpool massacre les classiques + Deadpool massacre deadpool

Marvel Poche Daredevil par Joe Quesada (#0 à 15 de la série)

Marvel Poche Secret Invasion

Marvel Poche Civil War II

Devil Dinosaur : l’intégrale 1978 (tome unique)

Spider-Man Team-up l'intégrale 1973-1974

Marvel Prestige L’histoire de l’univers Marvel de Mark Waid et Javier Rodriguez

Conan Omnibus The Savage Sword of Conan tome 8

FÉVRIER

Mensuel Imperial 2 (sur 2)

100% Marvel Spider-Man & Wolverine tome 1 de Marc Guggenheim et Kaare Andrews

Marvel Deluxe Immortal Thor tome 1 d’Al Ewing, Martin Coccolo et autres

Marvel Deluxe Docteur Strange & les Sorciers Supremes de Robbie Thompson et Javier Rodriguez

Marvel Deluxe Amazing Spider-Man tome 4 de Zeb Wells, John Romita Jr et Ed McGuinness

Marvel Omnibus Captain America par Ed Brubaker tome 4 : contient a priori Captain America: Who Will Wield the Shield?, Captain America (2005) #602–619 et #615.1, Steve Rogers: Super-Soldier #1–4 et Captain America (2011) #1–10

Marvel Omnibus Rom tome 3 (sur 3)

Marvel Poche Ultimate Spider-Man tome 10 (sur 11)

Marvel Poche Thor par Jason Aaron tome 2 (sur 8)

Marvel Poche Spider-Man par Straczynksi tome 5 (sur 7)

Marvel Poche X-Men : L’Ere d’Apocalypse tome 1 (sur 3)

X-Men l'intégrale 1991 (II)

Marvel Anthologie Je suis Deadpool - édition anniversaire 35 ans

Marvel Hors Collection Fantastic Four Fanfare : anthologie de 12 récits

100% Star Wars La Haute République - Aventures - Phase III : Crash Zone

Star Wars Omnibus La Haute République - Intégrale phase I : La Lumière des Jedi

20th Century Studios Alien : Paradiso

Conan Solomon Kane : The Serpent Ring de Patrick Zircher

Millarworld Jupiter’s Legacy tome 4 (sur 4)

Deluxe Cyberpunk 2077 intégrale tome 1 : contient Trauma Team, Tu as ma parole et Blackout