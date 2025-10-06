  1. Accueil
  3. L'histoire de l'univers Marvel de Mark Waid réédité par Panini Comics

C'est encore et toujours lors des Big News de Panini Comics que l'éditeur a dévoilé sur sa page facebook les futurs titres de son catalogue. Aux côtés de Black Widow (Kelly Thompson, Elena Casagrande) et Docteur Strange & les Sorciers Suprêmes (Robbie Thompson et Javier Rodriguez), nous aurons droit à la réédition de L'Histoire de l'Univers Marvel par Mark Waid et Javier Rodriguez au format prestige.

  

Le principe est simple et le titre assez parlant. L'idée est de vous raconter tout ce qui s'est passé dans l'univers Marvel de manière chronologique. Le titre est prévu pour janvier 2026.

Pour rappel, Mark Waid est actuellement sur l'équivalent de L'histoire de l'univers Marvel pour DC Comics. Vous trouverez notre avis sur New History of the DC Universe ici.

