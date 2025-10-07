Panini Comics dévoile ses titres Spider-Man pour début 2026

C'est à travers ses Big News Facebook que Panini Comics a dévoilé son planning pour début 2026 concernant le tisseur. Cela débutera en janvier 2026 avec Spider-verse Vs Venomverse dans la collection 100% Marvel. L'équipe créative est composée de Matt Groom, Kyle Higgins et Luciano Vecchio.

La guerre arachnide est là ! Avec le sort du SPIDER-VERSE et du VENOMVERSE en jeu, ces guerriers à huit pattes ne reculeront devant rien pour protéger leur peuple — ou mourir en essayant ! SPIDER-MAN et ses amis réussiront-ils à protéger le Web-Heart ? Ou VENOM et ses compagnons symbiotiques prouveront-ils que la Hive-Mind se bat pour sa survie ? Rencontrez le nouveau personnage à tête de toile SPIDER-PROWLER ainsi que le mystérieux symbiote YALEO dans cette bataille épique !

Spider-verse Vs Venomverse

Le deuxième est Spider-Man & Wolverine par Marc Guggenheim et Kaare Andrews dans la collection 100% Marvel. il sera proposé en février.

Enfin, toujours en février, vous aurez Amazing Spider-Man Tome 4 : Mort et Renaissance du côté de Marvel Deluxe. L'équipe créative est composée de Zeb Wells, Ed McGuinness, John Romita Jr et Emilio Laiso.