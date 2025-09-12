  1. Accueil
  3. Panini dévoile les couvertures des mensuels Doom

12 Septembre 2025 par Adrien L. 0
Panini avait annoncé lors de ses dernières Big News l'arrivée de deux nouveaux mensuels en novembre, en lien avec l'arrivée au pouvoir de Dr Doom (Dr Fatalis en bon français). Marvel World remplace la série Marvel Comics et contiendra Avengers, Iron Man, Immortal Thor, Amazing Spider-Man et One World Under Doom. Soit 176 pages pour 16€ ou 22€ pour la version collector cartonnée. Quant à Doom World, elle sera composée en tout de 8 numéros, et contiendra les séries Superior Avengers, Doom’s Division, Red Hulk, Thunderbolts, Dr Strange et Doom Academy. Soit 144 pages pour 15€ ou 20,99 pour la version collector cartonnée. L'éditeur a donné les couvertures des deux n°1 en version souple, avec les nouveaux logos :

